Юки Цунода: «Не знаю, что еще сделать, чтобы получить место в «Ред Булл»

Цунода оценил шансы попасть в «Ред Булл».

Пилот «РБ» проводит один из лучших сезонов в карьере и добился стабильности выступлений, что отмечается многими экспертами в паддоке.

При этом Цуноду никогда всерьез не рассматривали на место напарника Макса Ферстаппена в «Ред Булл», что вызывает у японца недоумение:

«Речь не только о последнем гоночном уик-энде (Цунода занял 7-е место в квалификации и 9-е в гонке). Мне кажется, за эти годы я уже доказал, что весьма хорош как гонщик. А дальше решать «Ред Булл». Я же буду стараться работать над исправлением тех недостатков, которые могут стать поводом для отказа от перевода меня в «Ред Булл». Так что в двух оставшихся гонках продолжу делать то, что делаю: постараюсь демонстрировать стабильные выступления.

Что касается тестов (за «Ред Булл» в Абу-Даби) – это просто тесты. Ближайшие Гран-при намного важнее этих испытаний. Хотя надеюсь, что «Ред Булл» на этих тестах получит более четкое представление обо мне, как о гонщике. Но да, в контексте разговора о распределении этих четырех мест в двух командах, два оставшихся Гран-при намного важнее».

Цуноду напрямую спросили, может ли он назвать причины, по которым «Ред Булл» не рассматривает его в качестве кандидата на повышение:

«Не знаю. Может быть, вам стоит самим спросить в «Ред Булл» об этом в интервью? Пожалуйста. Честно, у меня нет ответа. И даже когда им задают такой вопрос, в «Ред Булл» отвечают, что «Юки в списке, мы все изучаем». Но я не знаю, правда это или нет. Надеюсь, что правда.

Если же этого не случится, то даже не знаю, что еще должен сделать. В любом случае не буду сбавлять обороты. Буду делать все возможное и влиять на подвластные мне вещи. Уверен, в «Ред Булл» я точно сумел бы бороться за более высокие места в командном зачете и многое другое. Но в других аспектах, в том числе политических, в «Ред Булл » всегда будут действовать так, как нужно им».

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