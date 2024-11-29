Джордж Расселл: «В правилах обгонов несколько странных формулировок, от которых лучше просто избавиться»

Гонщики «Ф-1» хотят добиться внесения поправок в регламент чемпионата.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл , который занимает должность председателя Ассоциации гонщиков Гран-при, рассказал о прогрессе в работе с ФИА .

По словам Расселла, пилотам удалось прийти к соглашению с ФИА и в регламент 2025 года будет внесено несколько поправок, касающихся правил ведения борьбы на трассе.

«Не думаю, что менять нужно так уж много положений. Лично мне кажется, что в правилах есть несколько странных формулировок, от которых лучше просто избавиться. Вроде того, что если вы совершаете обгон по внутренней траектории, то должны оставлять свободное место на выходе шириной минимум в корпус болида. То есть это та самая формулировка, из-за которой я, например, получил тот самый штраф в Остине.

При этом в правилах не было никаких формулировок, которые касались бы маневра в исполнении Макса: что если вы пикируете на соперника и в итоге выезжаете за пределы трассы, вы фактически ничего не контролируете. Все мы согласны, что это те формулировки правил, которые нужно менять.

Это не значит, что нужно перевернуть все с ног на голову и переписать вообще все правила. Я считаю, что поправить стоит лишь несколько вещей, что лишь положительно скажется на гонках», – рассказал Расселл.

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