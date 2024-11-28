«Макларен» заберет титул «Ф-1» уже в Катаре? «Феррари» не помешает? Все расклады

Макс Ферстаппен стал чемпионом «Ф-1» в четвертый раз подряд, и теперь все внимание гоночного мира приковано к развязке боя за Кубок конструкторов. Тем более что финал близко – в Катаре пройдет предпоследняя гонка сезона – и у «Макларена» есть шанс решить все уже на этом этапе.

«Макларен» может досрочно забрать титул. Разве «Феррари» не помешает?

За два этапа до финиша «Макларен» опережает «Феррари» на 24 очка.

«Макларен» выиграет Кубок конструкторов уже в Катаре, если наберет на 20 очков больше «Феррари», а также не проиграет больше девяти очков «Ред Булл».

Если бой все же перейдет в Абу–Даби, стоить помнить, что в случае равенства очков команды ранжируются по количеству побед. У «Макларена» и «Феррари» их сейчас по пять. При таких раскладах главным критерием становится количество вторых мест, которых у британцев больше (10-3).

Букмекеры уверены, что «Макларен» наконец возьмет Кубок – впервые с 1998-го. Логично, учитывая отрыв в таблице, а также то, что британцы были быстрее и стабильнее «Феррари» на дистанции всего сезона. Да и трасса в Катаре им подходит намного лучше – Скудерия лишь на пятом месте по числу заработанных на Лусаиле очков.

Шарль Леклер, например, не уверен в успехе своей команды: «Да, борьба будет идти до самого конца. Думаю, что соперники из «Макларена» будут очень сильны на Гран-при Катара. Так что нам нужно будет очень хорошо провести этот уик-энд. И я буду очень удивлен, если мы отыграем очки у «Макларена» на Гран-при Катара».

Хотя после Вегаса котировки в линии на Кубок конструктора немного сдвинулись. «Феррари» отыграл у «Макларена» 12 очков, поэтому кэф на итальянцев упал с 5.00 до 4.20, а на британцев повысился с 1.16 до 1.18. Разница все равно внушительная, но этот сезон удивлял уже не раз.

А какие шансы у «Ред Булл»?

До сих пор в линии у букмекеров находится и «Ред Булл», который отстает от «Макларена» на 53 очка. Но их скорость и плохая форма Серхио Переса означают, что для защиты титула понадобится нечто сверхъестественное. Вряд ли Ферстаппен в одиночку вытащит команду на первое место, поэтому на титул австрийцев дают гигантские 90.00. Букмекеры явно намекают сосредоточиться на дуэли «Макларена» и «Феррари».

Так что Макс в шаге от того, чтобы стать первым за 41 год пилотом, который выиграл титул в составе третьей команды чемпионата. Последний раз это делал Нельсон Пике в 1983-м.

Расклады на Гран-при Катара: Норрис – снова фаворит, Леклера и Сайнса нет даже в топ-5

В Лас-Вегасе «Макларен» провел, возможно, худший уик-энд сезона – Норрис финишировал шестым, а Оскар Пиастри пришел седьмым. Однако есть шанс отыграться в Катаре. По крайней мере, букмекеры в это верят. Фаворитом гонки на Лусаиле считается Ландо, на которого больше не давит борьба за чемпионство с Ферстаппеном – кэф 2.80.

А дальше – плотно. В пределах от 4.70 до 6.00 расположились сразу четыре пилота. Вторым котируется Макс, третьим – Пиастри, выигравший в прошлом году спринт в Катаре. По 6.00 дают на Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона, которые в Вегасе взяли два первых места. А вот Леклер и Сайнс, которым нужно догонять «Макларен», получили кэфы 9.00 и 10.00 соответственно.

Тот же порядок пилотов и на победу в спринте, который станет последним в сезоне. Норриса снова оценивают в 2.80, но у Ферстаппена шансов здесь чуть больше, чем в гонке.

В линии на болиды фаворитом как обычно считается «Макларен». А вот вторым котируется «Мерседес», хотя перед многими гонками это место доставалось то «Ред Булл», то «Феррари».

Главные факторы Гран-при Катара: жара и быстрые повороты

Этап в Лусаиле – полная противоположность Вегасу: тут короткий трек с одной прямой и целой чередой быстрых и среднескоростных поворотов.

Вместе 10 градусов в США ожидается минимум 25 градусов даже ночью, высокая нагрузка на шины и большие требования к прижимной силе. Скорость на прямых как раз сыграет меньшее значение.

Такие характеристики больше всего подходят «Макларену» – оранжевый болид самый универсальный, лучше всех работает в этих типах поворотов и справляется с постоянной механической и температурной нагрузками на шины.

И особенно их сильные стороны проявляются именно в более теплых условиях, когда соперники сдают: средняя температура на победных гонках «Макларена» была выше, чем у любой другой команды.

«Погодные условия и трасса в Катаре подходят нашей машине, так что мы готовы максимально использовать все возможности, – заявлял перед этапом шеф «Макларена» в «Ф-1» Андреа Стелла. – Наша цель не поменялась – победа в Кубке конструкторов».

Соперникам слегка поможет только решение владельца автодрома уложить менее высокие и острые поребрики – они будут меньше повреждать покрышки. Изменения прежде всего слегка помогут «Ред Булл» – подвеска действующих чемпионов здорово страдала и дестабилизировала болид в этом году в таких условиях. Но речь исключительно об «уменьшении страданий».

Ведь «Феррари» плохо справляется именно с таким типом поворотов и без прямых вряд ли сможет реализовать сильные стороны сочетания обвеса и мотора.

«Ред Булл» же пострадает от сокращения возможностей для настройки машины: их флагман и лидер Ферстаппен отходит от чемпионских вечеринок, и единственная тренировка ушла юниору программы Исааку Хаджару.

Потому «Макларен» с любой стороны останется фаворитом.

Ставочная вики Спортса

Помните, на пути за титулом «Ф-1» Ферстаппен не побеждал 4 месяца? Даже букмекеры теряли веру

Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson