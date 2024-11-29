Уволенный стюард Мейер: «Есть и другие способы справиться с матом в «Ф-1», если только ты не хочешь просто поиграть мускулами»

Уволенный стюард раскритиковал президента ФИА.

Перед Гран-при Катара стало известно о новых изменениях в ФИА. Федерация уволила Джанетт Тан – заместителя нового гоночного директора «Ф-1» Руй Маркеша в младших сериях, которому теперь предстоит совмещать работу на Гран-при с «Ф-2» и «Ф-3». Также свою должность покинул стюард Тим Мейер – сын сооснователя «Макларена» Эдварда Мейера.

В интервью ВВС Sport бывший судья рассказал, что узнал об увольнении через текстовое сообщение от одного из помощников президента ФИА Мохамменда бен Сулайема.

«Для федерации, которая полагается на волонтеров, увольнение текстовым сообщением того, кто внес значительный вклад, говорит не в пользу менеджмента федерации», – сказал Мейер.

Сам Тим считает причиной увольнения то, что он допустил пересмотр финансового штрафа для организаторов Гран-при США : их оштрафовали за раннее появление фанатов на трассе после финиша. Нужно отметить, что Мейер и сам входит в число организаторов всех трех Гран-при, проводимых в США, и в момент пересмотра выступал именно в этой роли.

«Официальной причиной [моего ухода] назовут конфликт интересов с ФИА, поскольку я руководил правом пересмотра как организатор. Но это не причина, по которой меня уволили. Будучи организатором, я выполнял свою работу и приносил пользу ФИА на протяжении 12 лет. Здесь нет ничего нового. Несмотря на то, что вопрос был решен тихо и мирно, он [Сулайем] все равно был расстроен и решил уволить меня».

Мейер отдельно выступил с критикой в адрес действующего президента ФИА. В частности, он отметил, что Бен Сулайем оказывает давление на стюардов через посредников и что штрафы пилотам за нецензурную лексику – это инициатива президента.

Ранее Макс Ферстаппен получил наказание в виде общественных работ за использование мата на пресс-конференции Гран-при Сингапура, а Шарля Леклера оштрафовали на 10 тыс. евро – половина от этой суммы условна – за брань в Мексике.

«Его мнение о том, что пилотов нужно наказывать за ругательства – это его мнение. Случившееся отражает это. Бывали случаи, когда он сам излагал свои взгляды. Не напрямую стюардам, а через свой персонал. Часть работы стюардов – соблюдать политику ФИА относительно правил.

Технически мат вне закона, но здесь нет несправедливости. Другой вопрос, разумно ли наказывать пилотов за более незначительные ругательства.

Для большинства пилотов английский – второй, третий или четвертый язык. Для каждого ребенка в картинге мат – это первые слова, которые он узнает на английском. Есть и другие способы справиться с подобным, если только ты не хочешь просто поиграть мускулами».

Гоночный директор «Ф-1» будет работать и на «Ф-2» в Катаре, стюард Мейер ушел из-за трений с президентом ФИА (Autosport)