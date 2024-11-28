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«Да, именно так». Перес на сто процентов уверен в сохранении места в «Ред Булл»

Перес уверен в сохранении места в «Ред Булл» в 2025 году.

Контракт мексиканского гонщика рассчитан до конца сезона-2025, однако в паддоке давно ходят разговоры о том, что Переса могут заменить на другого пилота, если он не улучшит результаты до конца чемпионата.

Из-за того, что Перес набрал всего 153 очка в этом сезоне (против 403 у Ферстаппена), команда «Ред Булл», при победе в личном зачете пилотов, в Кубке конструкторов занимает лишь третье место. И после Гран-при Лас-Вегаса в прессе снова появилась информация о том, что «Ред Булл» ведет активные переговоры с «Уильямсом» о переходе Франко Колапинто.

Переса на пресс-конференции спросили, уверен ли он на все сто процентов в том, что в следующем сезоне продолжит выступать за «Ред Булл», несмотря на все трудности и слабые результаты.

«Уверен ли я? Да, именно. Людям, которые не являются частью команды, которые не участвуют в процессе на ежедневной основе, порой очень трудно понять, почему от гонки к гонке твоя форма и твоя скорость может так сильно меняться.

Я думаю, что в ситуации, когда вы не можете выжать из болида сто процентов его возможности, то, насколько на самом деле хорош этот болид уже не имеет значения. Случилось то, что случилось. У меня не получалось выжимать из машины сто процентов ее возможностей – из-за определенных трудностей, с которыми я сталкиваюсь в последние месяцы. Думаю, в этом и состоит главная проблема.

У вас бывают разные периоды, хорошие и плохие. И как команда мы все прекрасно понимаем и работаем над тем, чтобы это исправить.

В конечном счете, в распоряжении команды имеется вся необходимая информация. Я могу сказать только это. В конечном счете, у команды есть все данные. И мой контракт был продлен в середине этого сезона не без причины. И да, в конце концов, у команды есть все необходимое. Мы точно знаем, где находимся, если говорить о скорости, с точки зрения проблем и трудностей, с которыми сталкиваемся.

И как команда мы усердно трудимся, чтобы преодолеть все это и провести следующий сезон намного лучше, чем мы провели этот», – рассказал Перес.

Гельмут Марко: «Принимать решение по составу обеих команд «Ред Булл» будут акционеры после Гран-при Абу-Даби»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoСерхио Перес
logoРед Булл
logoФормула-1
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