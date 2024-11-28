«Да, именно так». Перес на сто процентов уверен в сохранении места в «Ред Булл»
Контракт мексиканского гонщика рассчитан до конца сезона-2025, однако в паддоке давно ходят разговоры о том, что Переса могут заменить на другого пилота, если он не улучшит результаты до конца чемпионата.
Из-за того, что Перес набрал всего 153 очка в этом сезоне (против 403 у Ферстаппена), команда «Ред Булл», при победе в личном зачете пилотов, в Кубке конструкторов занимает лишь третье место. И после Гран-при Лас-Вегаса в прессе снова появилась информация о том, что «Ред Булл» ведет активные переговоры с «Уильямсом» о переходе Франко Колапинто.
Переса на пресс-конференции спросили, уверен ли он на все сто процентов в том, что в следующем сезоне продолжит выступать за «Ред Булл», несмотря на все трудности и слабые результаты.
«Уверен ли я? Да, именно. Людям, которые не являются частью команды, которые не участвуют в процессе на ежедневной основе, порой очень трудно понять, почему от гонки к гонке твоя форма и твоя скорость может так сильно меняться.
Я думаю, что в ситуации, когда вы не можете выжать из болида сто процентов его возможности, то, насколько на самом деле хорош этот болид уже не имеет значения. Случилось то, что случилось. У меня не получалось выжимать из машины сто процентов ее возможностей – из-за определенных трудностей, с которыми я сталкиваюсь в последние месяцы. Думаю, в этом и состоит главная проблема.
У вас бывают разные периоды, хорошие и плохие. И как команда мы все прекрасно понимаем и работаем над тем, чтобы это исправить.
В конечном счете, в распоряжении команды имеется вся необходимая информация. Я могу сказать только это. В конечном счете, у команды есть все данные. И мой контракт был продлен в середине этого сезона не без причины. И да, в конце концов, у команды есть все необходимое. Мы точно знаем, где находимся, если говорить о скорости, с точки зрения проблем и трудностей, с которыми сталкиваемся.
И как команда мы усердно трудимся, чтобы преодолеть все это и провести следующий сезон намного лучше, чем мы провели этот», – рассказал Перес.
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