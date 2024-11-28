В Катаре поменяли поребрики в ответ на проблемы с шинами в 2023-м и установили гравийные полосы
В трассу Гран-при Катара были внесены изменения
Перед гонкой на треке «Лусаил» 2023 года ФИА ограничила длительность отрезков из-за быстрого разрушения шин, которое было вызвано острыми пирамидальными поребриками.
Сейчас в семи поворотах установили поребрики более округлой формы.
Кроме того, на выезде из некоторых поворотов были добавлены гравийные полосы, которые не позволят пилотам выигрывать время при выезде за белые линии.
ФИА обязала гонщиков провести по 3 пит-стопа на Гран-при Катара-2023
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
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