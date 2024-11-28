  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • В Катаре поменяли поребрики в ответ на проблемы с шинами в 2023-м и установили гравийные полосы
2

В Катаре поменяли поребрики в ответ на проблемы с шинами в 2023-м и установили гравийные полосы

В трассу Гран-при Катара были внесены изменения

Перед гонкой на треке «Лусаил» 2023 года ФИА ограничила длительность отрезков из-за быстрого разрушения шин, которое было вызвано острыми пирамидальными поребриками.

Сейчас в семи поворотах установили поребрики более округлой формы.

Кроме того, на выезде из некоторых поворотов были добавлены гравийные полосы, которые не позволят пилотам выигрывать время при выезде за белые линии.

ФИА обязала гонщиков провести по 3 пит-стопа на Гран-при Катара-2023

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
трассы
logoФормула-1
logoГран-при Катара
logoФИА
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Валттери Боттас: «Ф-1» остается главным приоритетом – у меня еще есть шанс оказаться за рулем неплохой машины в 2026 году»
17 минут назад
Юки Цунода: «Не знаю, что еще сделать, чтобы получить место в «Ред Булл»
239 минут назад
Мик Шумахер проведет второй сезон в WEC за «Альпин»
сегодня, 13:31
Гоночный директор «Ф-1» будет работать и на «Ф-2» в Катаре, стюард Мейер ушел из-за трений с президентом ФИА (Autosport)
6сегодня, 13:06
Франко Колапинто: «Воулз – очень сильный лидер команды для «Уильямса»
2сегодня, 13:00
Фредерик Вассер о шансах «Феррари» на Кубок конструкторов: «Сейчас не время заниматься подсчетами, впереди последний рывок»
4сегодня, 12:38
Мик Шумахер покинет «Мерседес» после двух лет на должности резервного пилота
2сегодня, 12:25
Хюлькенберг пропустит медиа-день в четверг перед Гран-при Катара из-за болезни
сегодня, 11:43
Стоимость «Феррари» оценивается в $4,78 млрд, в «Ф-1» не осталось команд стоимостью менее 1$ млрд (Sportico)
сегодня, 11:32
Дженсон Баттон: «Норрис станет гораздо сильнее в 2025-м, мы увидим другого Ландо»
7сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото