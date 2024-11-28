Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Ферстаппена не будет в «Ред Булл» в 2026-м, поверьте»
Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос заявил, что Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл» уже в 2026 году.
«Кристиану [Хорнеру] будет тяжело удержать Макса.
Ферстаппен говорит о лояльности? А вы ожидали чего-то другого после завоевания четвертого титула?» – заявил Дорнбос в Crash in the Kitchen.
Эксперт ожидает, что сезон-2025 получится трудным для Ферстаппена и «Ред Булл»:
«Что еще нужно разработать [в болиде]? Регламент не меняется. Нельзя ожидать, что появится совершенно новая концепция.
Поверьте, в 2026-м его там не будет.
У Льюиса Хэмилтона не было лучшего болида с аэродинамической и механической точек зрения на протяжении семи лет [в «Мерседесе»]. Но двигатель был пушкой. На мой взгляд, это же понадобится в 2026-м».
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