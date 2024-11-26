Макс Ферстаппен: «Приглашал Норриса в «Ред Булл». Время Ландо придет, он будет выигрывать титулы»

Ферстаппен заявил, что предлагал Норрису место в «Ред Булл».

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился рассказом о своем отношении к сопернику из «Макларена » Ландо Норриса и признался, что британец мог стать его напарником.

«Конечно, с Ландо у нас было много совместных моментов. Когда я уже побеждал, а он еще нет, я всегда говорил ему: «Твое время придет. Продолжай процесс. Думаю, ты в хорошей командной среде».

Я также с радостью приглашал его стать своим напарником в тот момент: «Если хочешь побеждать, можешь прийти сюда».

Но, разумеется, я за него рад. Он провел отличный сезон. Может, не все сложилось в его пользу в нынешнем году, но таков путь: ты допускаешь ошибки и учишься на них. Главное, как ты отыгрываешься.

Теперь мы друзья. Не лучшие друзья: не сказать, что я каждый день ему звоню. У нас обоих есть свои лучшие друзья, но это ведь рост, так? Однако мы друзья. Я очень его уважаю», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс предположил, что трения между ним и Ландо подогреваются в прессе, а также выразил уверенность в будущих чемпионствах британца:

«Иногда медиа задают немного глупые вопросы, или мы можем что-то такое ответить, потому что находимся в борьбе за титул, под некоторым давлением. Порой я нахожу несправедливым, когда Ландо, к примеру, дает комментарий, и многие фанаты ссорятся: «О, он проявил неуважение». И в обратную сторону.

На мой взгляд, мы очень уважаем друг друга. Конечно, временами мы оказываемся под большим давлением, у нас случаются свои моменты. Были столкновения и тому подобное.

Но, в конце концов, думаю, мы всегда можем посмотреть друг другу в глаза и оценить свою работу. Мы испытываем большое уважение друг к другу на трассе, за ее пределами, и он отличный парень, честно, а также отличный гонщик. Уверен, что его время придет, что он будет выигрывать титулы».

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