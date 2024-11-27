Расселл и Хэмилтон – лучшие пилоты Гран-при Лас-Вегаса по версии экспертов сайта «Ф-1»
По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.
За этап в Лас-Вегасе наиболее высокую оценку среди участников получил выигравший гонку Джордж Расселл («Мерседес») – 9,8 балла. Второй результат показал его напарник по команде Льюис Хэмилтон – 8,4 балла. Третье место с оценкой в 8,2 балла разделили между собой Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Юки Цунода («РБ»), а также Нико Хюлькенберг («Хаас»).
Рейтинг пилотов Гран-при Лас-Вегаса по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 9,8
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,4
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,2
3. Юки Цунода («РБ») – 8,2
3. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 8,2
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,0
6. Пьер Гасли («Альпин») – 8,0
8. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 7,6
9. Шарль Леклер («Феррари») – 7,0
10. Ландо Норрис («Макларен») – 6,8
В общем зачете рейтинга Макс Ферстаппен догнал Ландо Норриса по среднему баллу.
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