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Расселл и Хэмилтон – лучшие пилоты Гран-при Лас-Вегаса по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Лас-Вегаса.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Лас-Вегасе наиболее высокую оценку среди участников получил выигравший гонку Джордж Расселл («Мерседес») – 9,8 балла. Второй результат показал его напарник по команде Льюис Хэмилтон – 8,4 балла. Третье место с оценкой в 8,2 балла разделили между собой Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Юки Цунода («РБ»), а также Нико Хюлькенберг («Хаас»).

Рейтинг пилотов Гран-при Лас-Вегаса по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 9,8

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,4

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,2

3. Юки Цунода («РБ») – 8,2

3. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 8,2

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,0

6. Пьер Гасли («Альпин») – 8,0

8. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 7,6

9. Шарль Леклер («Феррари») – 7,0

10. Ландо Норрис («Макларен») – 6,8

В общем зачете рейтинга Макс Ферстаппен догнал Ландо Норриса по среднему баллу.

Победы Ферстаппена вредят «Формуле-1»? Это миф!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт &laquo;Формулы-1&raquo;
logoЗаубер
logoКарлос Сайнс
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoХаас
logoФеррари
logoМакларен
logoЮки Цунода
logoАльпин
logoНико Хюлькенберг
logoРБ
logoГран-при Лас-Вегаса
logoПьер Гасли
logoШарль Леклер
logoДжордж Расселл
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logoЛьюис Хэмилтон
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