Победы Ферстаппена вредят «Формуле-1»? Это миф!

Интерес не падает, прибыль растет.

Завершение 2024 года в «Ф-1» оставило впечатление, что «в гонках побеждают все, а титулы забирает Макс Ферстаппен » – нидерландец стал лучшим в четвертом чемпионате мира подряд.

Людям со стороны, уделяющим внимание лишь итоговому протоколу, кажется, что ставшее привычным в последние годы доминирование Ферстаппена никуда не исчезло. И если поглядывать только на список чемпионов последних лет, можно решить, что первенства, в которых сильнейшим год за годом становится один и тот же спортсмен, чрезвычайно утомительны, а его успехи вредят популярности «Ф-1».

В действительности сезон, который «Ред Булл» начинал с позиции безусловного доминатора, неожиданно из скучного и пресного шоу превратился в увлекательное зрелище: к лету болид чемпионов оказался лишь третьим по скорости, помимо Макса на верхнюю ступень подиума в Гран-при взошли еще шесть пилотов, впервые с 1960-го четыре топ-команды хотя бы по разу оформили дубль, число победителей в отдельных гонках оказалось рекордным за последние 10 лет, «Макларен» и «Феррари» вырвались вперед в командном зачете, а в борьбу за личный титул (пусть и не до самого конца) включился Ландо Норрис.

Доминирование никак не влияет на популярность и доходы современной «Ф-1»

Вообще-то даже в прошлом году было заметно, что связи между доминированием Ферстаппена и успехом гонок среди мировой публики нет! Пусть Макс и обновил рекорд по победам (19 в 22 гонках), 2023-й оказался наиболее успешным в истории и по выручке, и по прибыли, и по аудитории, и по посещаемости Гран-при: серия заработала 3,2 млрд долларов и зафиксировала прибыль в 297 млн – прибавка составила 700 млн дохода по сравнению с 2022-м и 120 млн чистой прибыли.

В годовых финансовых отчетах владелец коммерческих прав на чемпионат мира «Либерти Медиа» щедро раскрывает цифры и динамику интереса:

По посещаемости отдельных этапов чемпионат побил 12 рекордов (например, Гран-при Великобритании посетило 480 тысяч человек!), суммарная посещаемость составила рекордные 6,15 млн человек – в 2022-м было 5,7 млн, а в допандемийном 2019-м – 4,1 млн. Средняя посещаемость одного Гран-при теперь – 270 тысяч человек, хотя еще несколько лет назад (до пандемии) составляла только 195 тысяч.

Дорогостоящие билеты для элиты в паддок-клуб распродавались на 19 этапах из 22. На 10 из них зарегистрированы продажи всех доступных опций ( стоимость стартует с 3 тысяч долларов). Рост выручки только от этой статьи доходов +100% год к году – такого интереса звезд к гонкам не было никогда.

Общая ТВ- и стриминг-аудитория составила 1,5 млрд человек, а среднее число на гонку – 70 млн. Даже в США, которую «Ф-1» не могла заинтересовать десятилетиями, общая аудитория за год поднялась на 40%. Гонками стали интересоваться даже женщины в возрастной группе «младше 35 лет», а количество подписчиков интернет-платформы F1TV выросло на 37% по сравнению с 2022-м.

Официальный сайт и вертикаль приложений за год собрали 100 млн уникальных посетителей и 3,1 млрд просмотров – рост на 10% по сравнению с 2022-м. Просмотры видео лучших моментов гонок выросли на 35%.

Ощущаете «падение интереса и посещаемости» из-за побед и доминирования Макса Ферстаппена?

Конечно, экономические успехи так и тянет списать на багаж сверхконкурентного 2021-го (когда Ферстаппен и Хэмилтон сражались за титул до финального круга последней гонки) и достаточно плотного 2022-го (год появления новых болидов), но на самом деле эти исключительные спортивные события могли позитивно повлиять только на первую половину 2023-го и никак не отразились на предпродажах билетов в 2024-м. На самом деле и финал предыдущего сезона, и нынешний демонстрируют схожие показатели, а добиться еще более впечатляющих цифр по продажам билетов невозможно по естественной причине – на трибуны и в фан-зоны физически сложно затолкать больше людей!

Кстати, «Либерти Медиа» уже решает эту проблему, и одним из условий, выдвинутых «Ф-1» европейским этапам для продления контрактов на проведение Гран-при, стали требования провести реновацию треков, паддока и клубных зон, а также достроить трибуны. Подчинились все: от Венгрии до легендарных этапов в Бельгии, Италии и Монако.

Болельщиков интересует не только имя чемпиона

Первые сезоны популярного документального сериала о «Формуле-1» Drive To Survive (где не делался упор на главных фаворитах) вместе с детальным анализом потребления медиа в соцсетях показали: людей интересует не имя и лицо чемпиона как таковые (как и сменяемость на троне), а отдельные рассказы об успехах и поражениях за пределами первых мест. Главное, чтобы локальные события раскрывались, подавались и выглядели как пусть и небольшие, но все-таки победы и достижения.

«Ф-1» больше не концентрируется на самых успешных персоналиях. Теперь цель – истории и люди, которых можно представить как героев для определенного круга болельщиков или даже отдельных рынков.

Идея проста: если такими спортсменами (или командами) заинтересовать людей, то они будут следить за гонками и серией вне зависимости от имени победителя.

Как это выглядит? После заметного бума «Ф-1» в Испании и на испаноязычных рынках «Ф-1» начала делать и таргетить посты в соцсетях специально на испанском – повторяя и транскрибируя слова на английском. Но теперь у них есть лица:

Идеальный пример – быстрая раскрутка новичка «Уильямса» Франко Колапинто из «Уильямса»: вспыхнувший в Аргентине интерес моментально раздули и подогрели так, что молодой гонщик в любой части Латинской Америки больше не может сходить перекусить спокойно, а по упоминаниям в соцсетях бьет победителей Гран-при.

Серхио Перес, несмотря на провалы в гонках, в Мексике по-прежнему успешно капитализирует образ победителя Гран-при: пилот «Ред Булл» хорошо помогает как в продаже товаров народного потребления, так и в привлечении туристов на местные курорты.

Еще один грандиозный кейс – мегараскрутка Гран-при Китая и первого представителя страны в «Ф-1» Чжоу. Парень в этом году абсолютно безнадежен в худшей машине пелотона и уже потерял место на следующий год, но на родине ему дали место рядом с топ-3 – и он рыдал от оваций полных трибун. Для контекста – гонка в Шанхае у местных не пользовалась очень большой любовью, но в 2024-м на трибунах наблюдался аншлаг!

Работа с разными секторами аудитории достигла таких глубин, что «Ф-1» теперь существует и специально для детей – с особыми трансляциями и комментариями на большинстве Гран-при.

А на 2025-й уже подписаны контракты с Hot Wheels и Lego.

Звезды притягивают посетителей

Следующая «ветка развития» – именно наполнение паддок-клуба звездами спорта, музыки, кино, искусства и вообще всех сфер. Нередко ВИПы ничего не платят за посещение этапа и получают персональные приглашения – они служат именно магнитами для более обеспеченных бизнесменов и богачей средней руки. Такие как раз могут себе позволить 10-20 тысяч долларов за любой билет ради шанса исполнить мечту и потусоваться с кумирами – да еще и на ярком спортивном событии. «Ф-1» дает им такую возможность и сводит в крутом месте – ведь как еще их можно случайно или не случайно встретить? Гоночный антураж сразу создает основания для обсуждений и сближает: вы оба здесь, на равных.

Работа «Либерти» заключалась в создании возможностей для положительных эмоций: классный паддок, обслуживание, всевозможные программы быстрых кругов, визиты в боксы и моторхоумы, встречи с пилотами и командами, гоночные челленджи вроде стендов с симуляторами и тренажерами пит-стопов… Звезды впечатлились, увидели, как же на Гран-при весело – и помимо самих гонок – и принимают приглашения с растущим энтузиазмом. Многие теперь возвращаются по несколько раз за сезон, приезжая уже самостоятельно.

Так механизм начал поддерживать сам себя: любой Гран-при превратился в светский раут, где просто весело. Попадать на гонки теперь модно и престижно, туда стремятся селебрити, и билеты достать все сложнее. Визит на этап «Ф-1» превратился в часть обязательной программы для любителей светской жизни, они же привлекали свою аудиторию и желающих с ними встретиться, накачивая толпу и ажиотаж – и поддерживая впечатление «там надо быть, там все».

Механика совершенно не зависит от имени и личности победителя или чемпиона. Даже напротив: желающие встретиться именно с лидерами создадут дополнительный ажиотаж, а при долговременном доминировании чемпион обрастет звездными друзьями и связями. Тогда селебрити будут еще охотнее приезжать на Гран-при повидаться, упрощая работу «Ф-1» и наращивая выручку команды и серии. Идеальный пример – Льюис Хэмилтон и вся бизнес-модель современного «Мерседеса» .

Этапы «Формулы-1» выделяются колоритом

Еще один метод привлечения публики – превращение каждого Гран-при в тематическую вечеринку или фестиваль локальной культуры. Гран-при Вегаса, например – «обычный» раут на ковровой дорожке, но с «Ф-1», этап в Майами – пляжная вечеринка, Гран-при Мексики – нереальный костюмированный карнавал в честь Дня мертвых …

Во многих других местах вроде Китая и Японии гонка тоже превращается в косплей-вечеринки.

У половины Гран-при – такой подход с опорой на местный колорит. А в местах вроде Сингапура или Великобритании ивенты превращаются в музыкальные фесты под открытым небом: с четверга по вечер воскресенья в моменты без трековых событий на близлежащей сцене выступают музыканты калибра Muse.

Так «Ф-1» концентрируется прежде всего на классном окружении гонок – а оно не зависит от доминирования персоналии или команды. Ведь на трибуны приходит не только «оранжевая армия» Ферстаппена или тифози «Феррари» – хотя они тоже создают колоссальный поток денег. И с каждым титулом нынешнего чемпиона его армия только растет – официальный сайт по продаже мерча лидера «Ред Булл» падает каждый раз после оформления очередного триумфа.

Многое из этого делалось и раньше, но именно в 2023-м все сложилось воедино и расширилось до самого грандиозного уровня. Ведь все упомянутые кейсы – уже из 2024-го: в этом году посещаемость и количество аншлагов еще больше, и выручка вновь побьет все рекорды.

А уж в 2025-м с новой волной детского мерча, потребительских спонсоров и глобальных люксовых партнеров вроде LVMH и уплотнившегося пелотона вообще поставит новую планку.

Единственный случай, в котором можно было заподозрить «эффект побед Ферстаппена» – слабый старт продаж на Гран-при Великобритании в этом году. Однако сам промоутер признавал : скорее дело в запредельно высоких ценах на билеты – этап много критиковали за них в 2023-м, и сперва не все решили, что новые ценники в $480 за три дня того стоят. Завершение цикла побед Макса на Гран-при Майами действительно ускорил допродажи, но, как считает глава промоутерской организации, они вообще-то почти всегда оставались вплоть до последних недель.

Так что победы и доминирование Ферстаппена не вредят «Ф-1» – в какой-то мере необходимость разработки стратегии выживания в долгие периоды с одним чемпионом даже подтолкнули к масштабной проработке рассказа миру о гонках.

Теперь интерес публики не приколочен исключительно к победителю и чемпиону – только у небольшой в процентном соотношении ядерной и чисто спортивной аудитории. «Ф-1» приобрела иммунитет от доминирования.

А что насчет эффекта доминирования в самом спорте?

За последние годы Ферстаппен превратился из просто неуступчивого и быстрого соперника в робота по выжиманию максимума из машины и гоночного маньяка по устрашению соперников. Он решительный и жесткий в борьбе колесо в колесо, хитрый и умелый как в обороне позиции, так и во время атак, и вообще временами (как на Гран-при Сан-Паулу) выглядит сверхчеловеком на фоне остальных.

Выдвинувшись на новый уровень, Макс оказал другим гонщикам хорошую услугу: заставил их усомниться в себе, критически оценивать собственные недостатки и несовершенство и начать немедленно работать над исправлением слабых мест.

Ферстаппен стал эталоном – и невозможно придумать ничего лучше для развития спорта в целом.

Эталонные гонщики – это счастье для «Ф-1». В начале 80-х лучшим считался Ники Лауда, которого называли «компьютером» за аналитический склад ума и психологическую устойчивость, его хотели победить все. Затем место австрийца занял Ален Прост, а когда в чемпионате дебютировал Айртон Сенна – целью суперталанта из Бразилии стал именно французский пилот… Те годы считаются для гонок «золотыми» – и не только из-за сражений легенд между собой. Каждый чемпион привносил в гонки что-то новое: прогресс в ментальной области, уникальную физическую подготовку, плотную работу с командой в технических аспектах и так далее.

Ферстаппен – первый по-настоящему элитный пилот, сумевший перенести и адаптировать опыт сражений из гоночных симуляторов на настоящие трассы. А еще живет гонками в самом прямом смысле – в дни, когда нет Гран-при, зависает в виртуальных чемпионатах. Его не интересует ничего, кроме непосредственной борьбы.

Да, доминирование такого гонщика – страшная вещь. Но в дни побед над Ферстаппеном его соперники и болельщики других команд будут испытывать самый потрясающий и сильнейший кайф в жизни. И начнут работать еще усерднее, чтобы повторить его.

Кто-нибудь обязательно вырастет и встанет на уровень Макса.

И тогда мы увидим лучшие гонки.

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Graythen, Mark Thompson, Peter Fox; Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; formula1.com