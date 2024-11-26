Мартин Брандл о шансах Хэмилтона победить в Вегасе: «У Расселла был запас по темпу»

Брандл сомневается, что Хэмилтон легко бы выиграл в Вегасе с поула.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл прокомментировал слова гонщика «Мерседеса » Льюиса Хэмилтона .

Семикратный чемпион предположил, что на Гран-при Лас-Вегаса было бы «проще простого», если он не ошибся в квалификации. В итоге Льюис прорвался с десятого места на второе, а гонку выиграл его напарник Джордж Расселл .

«Во всей этой чемпионской шумихе нельзя не посочувствовать Джорджу Расселлу, который впечатляюще квалифицировался на поул-позицию и просто доминировал в гонке. Он был так далеко впереди на протяжении большей части из 50 кругов, что мы едва его видели, учитывая борьбу позади. Уверенное выступление Джорджа, который действительно выглядит как человек, способный повести за собой команду в будущем.

Хэмилтон в сестринском «Мерседесе» выглядел столь же быстрым, если не считать нескольких поездок в зоны вылета. К несчастью для него, он провел два плохих круга в заключительной квалификации, когда терял заднюю часть, и стартовал лишь десятым.

После гонки он сказал, что при старте впереди гонка была бы легкой, что немного удивило Расселла. Без сомнения, у Расселла был запас по темпу, если бы это понадобилось.

Как бы то ни было, выдающийся пилотаж Льюиса – он прорвался через серьезных конкурентов и финишировал вторым, всего в семи секундах [от Расселла]. Болельщики по праву выбрали его гонщиком дня, и он ответил на некоторые из вопросов по поводу своей формы в последнее время», – высказался Брандл.

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