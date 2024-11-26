  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Мартин Брандл о шансах Хэмилтона победить в Вегасе: «У Расселла был запас по темпу»
4

Мартин Брандл о шансах Хэмилтона победить в Вегасе: «У Расселла был запас по темпу»

Брандл сомневается, что Хэмилтон легко бы выиграл в Вегасе с поула.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл прокомментировал слова гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Семикратный чемпион предположил, что на Гран-при Лас-Вегаса было бы «проще простого», если он не ошибся в квалификации. В итоге Льюис прорвался с десятого места на второе, а гонку выиграл его напарник Джордж Расселл.

«Во всей этой чемпионской шумихе нельзя не посочувствовать Джорджу Расселлу, который впечатляюще квалифицировался на поул-позицию и просто доминировал в гонке. Он был так далеко впереди на протяжении большей части из 50 кругов, что мы едва его видели, учитывая борьбу позади. Уверенное выступление Джорджа, который действительно выглядит как человек, способный повести за собой команду в будущем.

Хэмилтон в сестринском «Мерседесе» выглядел столь же быстрым, если не считать нескольких поездок в зоны вылета. К несчастью для него, он провел два плохих круга в заключительной квалификации, когда терял заднюю часть, и стартовал лишь десятым.

После гонки он сказал, что при старте впереди гонка была бы легкой, что немного удивило Расселла. Без сомнения, у Расселла был запас по темпу, если бы это понадобилось.

Как бы то ни было, выдающийся пилотаж Льюиса – он прорвался через серьезных конкурентов и финишировал вторым, всего в семи секундах [от Расселла]. Болельщики по праву выбрали его гонщиком дня, и он ответил на некоторые из вопросов по поводу своей формы в последнее время», – высказался Брандл.

Льюис Хэмилтон о прорыве с 10-го на 2-е: «Было бы проще простого, если бы я сделал свою работу в квалификации»

Что случилось на Гран-при Вегаса: как Хэмилтон взлетел на подиум с 10-го? Мощь «Мерса» или конфуз «Феррари»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМартин Брандл
logoМерседес
logoГран-при Лас-Вегаса
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хартия многообразия и инклюзивности согласована 10 командами, «Ф-1» и ФИА на основе отчета Комитета Хэмилтона
10сегодня, 10:54
Ландо Норрис: «Никто и никогда не отыгрывал отставание, которое было у меня от Ферстаппена»
16сегодня, 10:29
Мартин Брандл о титулах Ферстаппена: «Требуются сверхчеловеческие психологические и физические усилия для такого уровня»
3сегодня, 09:50
Гран-при Катара-2024. Расписание трансляций
1сегодня, 08:45
Макс Ферстаппен: «Приглашал Норриса в «Ред Булл». Время Ландо придет, он будет выигрывать титулы»
19сегодня, 08:18
Марио Андретти станет директором команды «Кадиллак» в «Ф-1»
17вчера, 19:57
«Формула-1» официально утвердила приход марки «Кадиллак» в качестве 11-й команды
76вчера, 18:42
Ален Прост о 4-м титуле Ферстаппена: «Рад, что нахожусь в такой отличной компании»
5вчера, 17:32
Новая команда будет выступать в «Формуле-1» под названием «Кадиллак» (RN365)
38вчера, 16:06
Йос Ферстаппен: «В жизни Макса есть не только «Ф-1». Может быть, в будущем он захочет взять годичный перерыв»
8вчера, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото