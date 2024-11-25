Йос Ферстаппен: «В жизни Макса есть не только «Ф-1». Может быть, в будущем он захочет взять годичный перерыв»

Йос Ферстаппен допускает уход Макса из «Ф-1» после 2028 года.

На данный момент контракт Макса Ферстаппена с «Ред Булл » рассчитан еще на четыре сезона. И сам Макс неоднократно говорил, что может покинуть «Формулу-1» по окончании этого контракта.

«У нас есть контракт с «Ред Булл» до конца 2028 года, и этот контракт мы отработаем до конца. А дальше будет видно. Посмотрим, будет ли к тому времени «Формула-1 » все еще интересна Максу.

Всю его жизнь Максу постоянно говорили, что ему делать, и я в том числе. Теперь это происходит и в случае с командой. Но придет время, когда он захочет сам принимать решения.

В жизни Макса есть много чего другого, в его жизни есть не только «Формула-1». И сам Макс это прекрасно понимает. Он прислушивается к своим ощущениям, знает чего хочет. И сложно сказать, что будет дальше.

Может быть, в будущем Макс захочет взять годичный перерыв от «Формулы-1», а потом вернется обратно. И мотивируют его точно не рекорды и титулы. Ему не нужно становиться семи или восьмикратным чемпионом, он уже доволен тем, чего успел достичь», – рассказал Ферстаппен-старший.

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