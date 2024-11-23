Пьер Гасли: «Приятно оказаться впереди Ферстаппена и «Макларена», но это не моя борьба»

Гасли нацелен помочь «Альпин» укрепить позиции в командном зачете в Вегасе.

Пилот «Альпин » поделился впечатлениями от третьего места в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

«Для команды это абсолютно потрясающий результат. В Бахрейне мы стартовали обеими машинами с последнего ряда, а за последние недели все внезапно изменилось.

Я очень рад и доволен тем, как справилась команда с этим сезоном: когда все казалось невозможным, ей удалось, объединившись, собраться с силами и улучшить болид.

Должен признать, перед сегодняшней квалификацией мы ни разу не думали, что сможем оказаться в первой тройке, но мне удалось в нужный момент проехать очень особенный круг в конце третьего сегмента. Это очень приятный сюрприз.

Мы использовали довольно агрессивные настройки с точки зрения прижимной силы, так что на этой трассе у нас очень мало прижимной силы. Мы стараемся вынести максимум из темпа на прямых и, очевидно, слегка усложняем себе жизнь в поворотах.

Это сложная трасса. Очень холодные условия. Весьма аномальный этап в сезоне. Но начиная с первой практики болидом приятно управлять. Вторая практика прошла хорошо. Третья – тоже. А затем в третьем сегменте нам удалось справиться всего лишь с одним свежим комплектом шин.

Так что у нас явно был хороший темп. Сейчас я очень доволен. Очевидно, это пока только квалификация, но думаю, это, возможно, первый раз, когда я квалифицировался в первой тройке. И по ощущениям, это нечто особенное», – сказал Гасли.

Пьер отметил, что его не волнует то, что позади него стартуют оба «Ред Булл » и оба «Макларена», а также Шарль Леклер . Для француза важно помочь «Альпин» закрепиться на шестом месте командного зачета.

«На данный момент я не особо об этом думаю. Мы знаем, в чем наша цель. Мы боремся с «Хаасом » и «РБ» в Кубке Конструкторов. Очевидно, что случившееся в квалификации удивительно. Очень приятно оказаться впереди Макса [Ферстаппена] и «Макларена», но в конце концов это не наша борьба.

В общем, завтра мы выложимся на полную. Будет сложно, если учитывать гранулирование, так что за ночь мы подготовимся, чтобы повысить шансы на хороший результат завтра. Но очевидно: стартуя с третьего места, мы повышаем шансы заработать хорошие очки».

Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Норрис – 6-й