Пьер Гасли: «Много адреналина и восторга. Пересекая линию, знал, что проехал хороший круг»
Гасли пришел в восторг от 3-го места в квалификации в Вегасе.
Пилот «Альпин» эмоционально отреагировал на третье место в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.
«Невероятно. Мы не думали, что попадем в первую тройку в квалификации. Но это был потрясающий круг – особенно на такой трассе, где на протяжении всего круга ты заигрываешь со стенами.
Много адреналина и восторга. Пересекая линию, я знал, что проехал хороший круг. Когда мне сообщили по радио, что мы третьи, то это было просто восхитительно. Я правда очень счастлив.
Болид работал отлично. Для команды это классный период – [особенно] после двойного подиума в Бразилии. Надеюсь, мы сможем удержаться здесь завтра», – сказал Гасли.
Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Норрис – 6-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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