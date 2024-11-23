Пьер Гасли: «Много адреналина и восторга. Пересекая линию, знал, что проехал хороший круг»

Гасли пришел в восторг от 3-го места в квалификации в Вегасе.

Пилот «Альпин » эмоционально отреагировал на третье место в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

«Невероятно. Мы не думали, что попадем в первую тройку в квалификации. Но это был потрясающий круг – особенно на такой трассе, где на протяжении всего круга ты заигрываешь со стенами.

Много адреналина и восторга. Пересекая линию, я знал, что проехал хороший круг. Когда мне сообщили по радио, что мы третьи, то это было просто восхитительно. Я правда очень счастлив.

Болид работал отлично. Для команды это классный период – [особенно] после двойного подиума в Бразилии. Надеюсь, мы сможем удержаться здесь завтра», – сказал Гасли.

Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Норрис – 6-й