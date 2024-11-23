Расселл завоевал 3-й поул в сезоне и 4-й в карьере
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.
Расселл заработал третий поул в нынешнем сезоне – ранее это случилось на Гран-при Канады и Великобритании. До 2024 года Джордж выиграл одну поул-позицию (Гран-при Венгрии-2022).
Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Норрис – 6-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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