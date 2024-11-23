Расселл завоевал 3-й поул в сезоне и 4-й в карьере

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл показал лучшее время в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

Расселл заработал третий поул в нынешнем сезоне – ранее это случилось на Гран-при Канады и Великобритании . До 2024 года Джордж выиграл одну поул-позицию (Гран-при Венгрии -2022).

Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Норрис – 6-й