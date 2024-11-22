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Гельмут Марко: «Другие крылья помогли бы «Ред Булл». Нужно улучшить баланс, износ шин – проблема»

Марко подтвердил грубую ошибку «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко надеется на прогресс к квалификации несмотря на то, что команда привезла неверные задние антикрылья на Гран-при Лас-Вегаса.

«У нас нет других задних крыльев, более маленьких, как мы видели у соперников. Конечно, это бы помогло. Можно ли их доставить за ночь из Великобритании? Нет.

На коротких отрезках мы не выезжали на «софте», а длинные отрезки были лишь частично хорошими. Некоторые круги получались конкурентоспособными, однако задние покрышки исчезают. Есть проблески скорости. Надо просто добиться стабильности.

Нам нужно улучшить баланс. Мы способны прибавить на одном быстром круге. Что касается длинных серий, в данный момент проблемой является износ шин.

Завтра будет новый день. Наверняка вы не раз такое видели. Можно стать быстрейшим в пятницу или четверг, но это не означает, что ты быстр в гонке. Мы точно сделаем существенный шаг вперед», – рассказал Марко.

«Ред Булл» выбрал неверные задние крылья для Вегаса и теряет 0,6 секунды на прямых (AMuS)

Гран-при Лас-Вегаса-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 17-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Лас-Вегаса
logoГельмут Марко
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