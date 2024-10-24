«Кадиллак» хочет купить у «Рено» наработки по двигателю для «Ф-1» 2026 года

«Кадиллак» близок к покупке наработок «Рено» по двигателю 2026 года.

В руководстве «Рено» приняли решение прекратить производство и поставку двигателей для «Формулы-1», начиная с сезона-2026. После этого команда «Альпин » потеряет заводской статус – и, скорее всего, будет пользоваться моторами «Мерседеса».

В связи с этим в компании «Кадиллак», которая является техническим партнером «Андретти », предприняли попытку договориться с «Рено » о приобретении интеллектуальной собственности французской компании. Речь идет о всех наработках в отношении проекта силовой установки 2026 года для «Ф-1», которая теперь не будет завершена.

В самом «Кадиллаке» планируют присоединиться к «Формуле-1» в качестве поставщика двигателей в 2028 году. Хотя судьба заявки команды «Андретти-Кадиллак» до сих пор остается неопределенной.

Также отмечается, что в «Кадиллаке» могут использовать наработки «Рено» в других сериях, где компания принимает участие – гонках на выносливость IMSA и WEC.

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