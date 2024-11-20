Команда «РБ» представила особую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса
«РБ» будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса.
Ливрея была создана специально под американский этап и будет использоваться только один раз. Дизайн ливреи был разработан совместно с титульными спонсорами команды – компаниями Cash App и Visa.
Фото: пресс-служба «РБ»
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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