Команда «РБ» представила особую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

«РБ » будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса.

Ливрея была создана специально под американский этап и будет использоваться только один раз. Дизайн ливреи был разработан совместно с титульными спонсорами команды – компаниями Cash App и Visa.

Фото: пресс-служба «РБ»

Ферстаппен заберет титул «Ф-1» до финала? Все расклады для чемпионства, в Вегасе 4 фаворита!