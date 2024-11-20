Дэвид Крофт: «Считаю ситуацию абсолютным безумием. Не знаю, что заставило ФИА уволить Виттиха с поста гоночного директора перед Гран-при Лас-Вегаса»

Крофт очень удивлен увольнением Виттиха перед гонкой в Лас-Вегасе.

Многолетний комментатор «Формулы-1» на Sky Sports Дэвид Крофт признал, что внезапное решение ФИА расстаться с Нильсом Виттихом прямо по ходу сезона вызвало в паддоке сильное недоумение.

В ФИА, как выяснилось позже, приняли решение уволить Виттиха, а его место, как минимум на временной основе, займет Руй Маркеш, до этого работавший гоночным директором в «Формуле-2» и «Формуле-3».

«Ну, во-первых, Виттих не подавал в отставку, его уволили. И даже если бы гоночный директор «Формулы-1» захотел уйти с должности за три гонки до финиша сезона, ФИА никогда его не отпустит, если на то не будет очень веской причины. Ведь им нужно искать нового гоночного директора. Да, Руй Маркеш хорошо справлялся в «Формуле-2» и «Формуле-3». Но он никогда не работал на этой должности в «Формуле-1».

При всем при этом они провели замену гоночного директора «Ф-1» перед Гран-при Лас-Вегаса – гонкой на городской трассе, которая проводится при искусственном освещении, и в которой в любой момент что-то может пойти не так.

Для работы на такой гонке нужен большой опыт. Это гонка, которая требует от тебя холодной головы. На ней должен работать человек, который не делает это впервые. Так что да, я считаю эту ситуацию абсолютным безумием.

Не знаю, что произошло между Нильсом Виттихом и ФИА. Понятия не имею, что заставило ФИА уволить своего гоночного директора «Ф-1» с незамедлительным уходом с должности.

И то, что такое решение было принято перед Гран-при Лас-Вегаса, кажется мне по меньшей мере странным. Я не говорю что сильно обеспокоен – поскольку не хочу создавать впечатление того, что Руй Маркеш может не справиться со своей задачей. Честно говоря, я не знаю. Уверен, в ФИА считают, что он справится. И что он сделает все от него зависящее, чтобы хорошо выполнить свою работу. Но для этого нужен опыт. Потому что это очень напряженный уик-энд.

Надеюсь, все пройдет гладко. Что у нас не будет инцидентов с вылетевшими крышками люков, не будет разрушения асфальта, не будет кучи аварий», – рассказал Крофт.

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