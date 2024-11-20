Руководитель «Альпин» о переходе на двигатели «Мерседеса»: «Это трудное решение, но мы хотим бороться за самые высокие места»
В «Альпин» объяснили отказ от собственного производства двигателей.
Руководитель «Альпин» Оливер Оукс считает, что с двигателями «Мерседеса» у команды будет больше шансов бороться за самые высокие места в «Формуле-1».
Ранее в «Альпин» приняли решение свернуть программу производства двигателей для «Ф-1» с 2026 года и стать клиентской командой. Завод «Рено» в Вири в связи с этим будет перепрофилирован.
«Некоторые из решений, принятых в этом году, дались нам нелегко. Вопрос работы завода в Вири – это очень личная история и для команды, и для многих людей, ведь мы говорим о заводской команде с великой историей.
Но времена меняются – и это можно увидеть на примере множества спортивных команд. Нельзя останавливаться на достигнутом. И я думаю, мы должны быть честны – анализ ситуации был проведен еще до моего прихода в «Альпин», но на совете директоров было решено, что решение стать клиентской командой отвечает интересам «Альпин».
Я знаю, что это было трудное решение. Знаю, что это очень непросто с эмоциональной точки зрения, ведь мы гордились статусом заводской команды, и еще будем такой командой в следующем году. Но мне так же кажется, что это решение является серьезным заявлением о том, куда «Альпин» намерена двигаться дальше.
Мы здесь не просто ради того, чтобы набивать цифры. Мы хотим двигаться вперед. Я хочу, чтобы на нашем болиде был установлен лучший двигатель из доступных. И в конечном счете мы здесь в первую очередь ради гонок.
Я хочу, чтобы «Альпин» боролась за самые высокие места. Я не хочу плестись сзади. И нам пришлось сделать жестокий выбор – поставить в машину лучший двигатель из доступных и помочь команде подняться обратно в группу лидеров», – рассказал Оукс.
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