«Норрис и Пиастри – два льва в одной клетке, но они хорошо ладят». Зак Браун о параллелях с Сенной и Простом

Норрис и Пиастри не превратятся в новых Сенну и Проста, убежден Браун.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Брауна ответил на вопрос, не может ли противостояние Ландо Норриса и Оскара Пиастри привести к повторению легендарной внутрикомандной битвы Айртона Сенны с Аленом Простом.

«Я не переживаю, однако знаю, что что-то подобное может произойти, если не соблюдать осторожность. В прошлом примеров достаточно: Пике против Мэнселла, Хэмилтон против Росберга.

Многое зависит от характеров пилотов. Нам повезло, что есть два льва в одной клетке, однако они хорошо ладят. Прозрачность, которую мы взращиваем в «Макларене», создает доверие. И, если надвигается буря, мы стараемся сдержать ее до того, как она наберет скорость. Вот почему мы всегда включаем гонщиков вместе в маркетинговые мероприятия, они вместе играют в гольф, ужинают. Это помогает нам справляться со сложными ситуациями, такими как управление командой в Венгрии. Вполне уверен, что нам удастся справляться и в будущем», – заявил Браун.

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