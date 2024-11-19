«Норрис и Пиастри – два льва в одной клетке, но они хорошо ладят». Зак Браун о параллелях с Сенной и Простом
Исполнительный директор «Макларена» Зак Брауна ответил на вопрос, не может ли противостояние Ландо Норриса и Оскара Пиастри привести к повторению легендарной внутрикомандной битвы Айртона Сенны с Аленом Простом.
«Я не переживаю, однако знаю, что что-то подобное может произойти, если не соблюдать осторожность. В прошлом примеров достаточно: Пике против Мэнселла, Хэмилтон против Росберга.
Многое зависит от характеров пилотов. Нам повезло, что есть два льва в одной клетке, однако они хорошо ладят. Прозрачность, которую мы взращиваем в «Макларене», создает доверие. И, если надвигается буря, мы стараемся сдержать ее до того, как она наберет скорость. Вот почему мы всегда включаем гонщиков вместе в маркетинговые мероприятия, они вместе играют в гольф, ужинают. Это помогает нам справляться со сложными ситуациями, такими как управление командой в Венгрии. Вполне уверен, что нам удастся справляться и в будущем», – заявил Браун.
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