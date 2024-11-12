Пик боя за титул «Ф-1»: у «Макларена», «Феррари» и «Ред Булл» сравнимые болиды! А кто фаворит?

До финиша сезона «Формулы-1» осталось три гонки. В личном зачете, кажется, все решено – маловероятно, что Ландо Норрис отыграет у Макса Ферстаппена 62 очка. А вот борьба за Кубок конструкторов не была столь интригующей уже много лет.

Сдержит ли «Макларен» конкурентов?

За три гонки до финиша в линии на обладателя Кубка конструкторов осталось три команды. Меньше всего шансов на триумф у «Ред Булл» – коэффициент 55.00 . Ферстаппен одержал восемь побед в сезоне и идет к четвертому чемпионству подряд. Однако всего четыре призовых места у Серхио Переса делают команду андердогом в этой борьбе.

У «Феррари» в этом сезоне пять побед и 18 заездов в топ-3. После двойного подиума на Гран-при Мехико команда поднялась на вторую строчку. Но букмекеры отреагировали еще раньше – после гонки в Остине сделали «Феррари» вторым фаворитом . Сейчас на итальянцев предлагают поставить за 5.30.

Норрис растерял реальные шансы на чемпионский титул – хотя «Макларен» в принципе сосредоточен прежде всего на победе в командном зачете. После гонки в Бразилии об этом напомнил руководитель команды Андреа Стелла: «Победа в Кубке конструкторов всегда была нашим приоритетом. Даже когда нас призывали поддержать того или иного гонщика, этот вопрос был второстепенным по сравнению с очками в Кубке конструкторов».

Британцы лидируют с отрывом в 36 очков от «Феррари» и 49 очков от «Ред Булл». Букмекеры уверены, что они удержат первое место и возьмут Кубок конструкторов впервые за 26 лет – кэф 1.13. А ведь перед сезоном «Макларен» не было даже в тройке фаворитов.

«Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» – таким был прогноз букмекеров перед сезоном

Неудивительно, что после тотального доминирования с Ферстаппеном в главной роли «Ред Булл» начал сезон в статусе главного фаворита с кэфом 1.22. «Феррари» котировалась второй (7.00), а «Макларен» (13.00) был четвертым – стоял ниже «Мерседеса» (10.00).

Гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии только подтвердили прогнозы букмекеров, поэтому кэф на «Ред Булл» упал до 1.05 и не поднимался выше 1.20 до Гран-при Испании.

А тем временем кэф на «Макларен» стабильно шел вниз. Ситуация обострилась после гонки в Венгрии, где на заключительных кругах Норриса уговорили пропустить на первое место Оскара Пиастри. Тогда «Макларен» стал главным фаворитом в Кубке конструкторов. А возглавили командный зачет британцы только через два месяца – после Гран-при Азербайджана.

«Ред Булл» практически выключили из борьбы за титул после гонки в Мексике. Теперь же главная интрига на финиш сезона – догонит ли «Феррари» «Макларен». Кэф на итальянцев с сентября значительно просел. За последние три гонки «Феррари» набрала на 39 очков больше, чем «Макларен.

Кто сильнее всех в оставшихся трех Гран-при?

К финалу сезона три команды подошли на примерно равном уровне болидов: «Ред Булл» после провала в Италии все-таки нашел истоки технических проблем и сбольшего сумел их исправить. Потому общая средняя форма различается незначительно – в пределах 0,1-0,2 секунды – и преимущество раскрывается прежде всего за счет совпадения сильных сторон машины, подбора настроек и формы пилотов на конкретных треках.

«Ред Булл», например, после возвращения баланса прижимной силы между передней и задней осями мощной гонкой Ферстаппена под дождем в Бразилии напомнил миру о невероятно крутой эффективности шасси и преимуществе в быстрых поворотах.

Тем не менее, машина остается средненькой в медленных поворотах и сильно проигрывает по качеству и стабильности торможений, а также не очень здорово временами выглядит на треках с длинными прямыми. Следовательно, на ближайшем Гран-при Вегаса трудно считать «Ред Булл» однозначным фаворитом. К тому же, RB20 ненавидит высокие поребрики городских треков и все похожее на 90-градусные повороты.

Намного перспективнее выглядит «Феррари». У нее как раз все отлично и со скоростью на прямых, и с контролем над износом покрышек, и все остальное – на вполне высоком уровне.

SF-24 не очень хороша только в быстрых поворотах, но именно в Вегасе их по минимуму. Чем не фаворит?

Зато следующий трек Катара полон среднескоротсных и 90-градусных поворотов с большим требованием к балансировке, прижимной силе, контролю над износом и вообще тонкостям в настройке.

Здесь, похоже, лучше всех должен показать себя самый универсальный болид – как раз «Макларен».

Ведь на «Лосаиле» всего несколько длинных ровных отрезков, и главные слабости MCL38 слегка заретушируются. Но еще больше на руку оранжевым сыграет спринтерский уик-энд – еще больше возможностей разжиться очками и укрепить лидерство в Кубке конструкторов!

Зато финал в Абу-Даби уже действительно выглядит непредсказуемым и королевским – ведь на треке есть все: секции с длинными прямыми, техничными отрезками, поребрики, 90-градусные повороты, виражи любого типа...

Здесь уже битва развернется на равных среди всех трех соперников – фаворита выбрать невозможно.

Зато расклад по трекам вполне объясняет нынешние котировки: «Ред Булл» – на дне, потому что фактически сражается одной машиной, и в календаре не осталось автодромов, где RB20 видится предпочтительным выбором. «Макларен» же уже в лидерах и предполагается фаворитом именно на этапе с наибольшим количеством очков на кону. Скудерия же обладает самой стабильной парой пилотов и важнейшими характеристиками для попыток обыгрыша соперников за счет стратегии (износ шин) или битв колесо в колесо (торможения-разгоны, «закусывание» траектории, скорость на прямых, общая эффективность). Сайнс и Леклер уже преподносили сюрпризы – и у них есть все возможности и мотивация повторить.

А за кого вы?

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason