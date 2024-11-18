«Заубер» представил «пылающую» ливрею для Гран-при Лас-Вегаса
«Заубер» проведет Гран-при Лас-Вегаса в особенной расцветке.
Для американского этапа команда подготовила «пылающую» ливрею как трибьют городу с «динамичной ночной жизнью, ослепительными огнями и непрекращающимися событиями».
Пилоты Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй также получат специальные комбинезоны.
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Чжоу близок к возвращению в «Феррари» резервным гонщиком (Corriere)
Фото: сайт команды «Заубер»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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