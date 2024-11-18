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«Заубер» представил «пылающую» ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

«Заубер» проведет Гран-при Лас-Вегаса в особенной расцветке.

Для американского этапа команда подготовила «пылающую» ливрею как трибьют городу с «динамичной ночной жизнью, ослепительными огнями и непрекращающимися событиями».

Пилоты Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй также получат специальные комбинезоны.

Кристиан Фиттипальди: «Боттас станет советником Вольффа в «Мерседесе», как мне сказали»

Чжоу близок к возвращению в «Феррари» резервным гонщиком (Corriere)

Фото: сайт команды «Заубер»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЗаубер
logoФормула-1
logoВалттери Боттас
logoЧжоу Гуаньюй
logoстиль
logoГран-при Лас-Вегаса
ливреи
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