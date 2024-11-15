Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»

Вильнев оценил положение дел в «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что в следующем сезоне состав «Ред Булл» не изменится и что Серхио Перес останется напарником Макса Ферстаппена.

По словам Жака , своими выступлениями Франко Колапинто заслужил места в «Формуле-1», но разговоры о том, что аргентинец заменит Переса в «Ред Булл», считает как минимум преждевременными.

«Колапинто заслуживает места за рулем болида «Формулы-1». Но такого места в данный момент может просто не оказаться в наличии. Сейчас все говорят, что он займет место Переса. Но Перес все еще в команде и у него есть контракт. На протяжении вот уже 10 месяцев люди постоянно говорят о том, что Перес вылетит из «Формулы-1» в следующей же гонке. Перестаньте. У него есть контракт.

Он привносит в команду определенную стабильность и поддержку спонсоров. Ферстаппена с ним все устраивает. И кто знает, насколько на самом деле велика разница – то ли это Перес сейчас действительно потерялся, а такое случается, то ли это Ферстаппен настолько хорош.

Таким образом, вы можете заменить одного гонщика на другого, но при этом ничего не добиться. И в чем тогда смысл? В «Ред Булл» видят ситуацию изнутри. К тому же, у них есть и другие молодые пилоты. Цель молодежной программы «Ред Булл» не в том, чтобы за руль болида главной команды сел Колапинто. Она заключается в том, чтобы выращивать и готовить для «Ред Булл» своих пилотов», – рассказал Вильнев.

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