Чжоу Гуаньюй о потере места в «Заубере»: «Сейчас я обдумываю несколько вариантов остаться в паддоке «Формулы-1»

Чжоу может стать резервным пилотом одной из команд «Ф-1».

Пилот «Заубера » покинет команду по окончании сезона и в своем заявлении поблагодарил болельщиков за поддержку, а также рассказал, что ведет переговоры о сохранении места в «Формуле-1», но уже в роли резервного пилота.

«Я покину команду «Заубер» по окончании сезона-2024. И я хотел бы поблагодарить всех своих болельщиков за постоянную поддержку. Я безмерно горжусь тем, что могу представлять свою страну, являясь первым китайским гонщиком, попавшим в «Формулу-1». Надеюсь, моя карьера и мой пример продолжат вдохновлять других.

К сожалению, два последних сезона вышли непростыми, но я хочу смотреть только вперед. Я позитивно настроен в отношении своего будущего и полностью сосредоточен на том, чтобы получить возможность показать то, на что я на самом деле способен. Сейчас я обдумываю несколько вариантов остаться в паддоке «Формулы-1» и скоро обо все сообщу», – рассказал Чжоу.

«Заубер» объявил об уходе Боттаса и Чжоу из команды по окончании сезона-2024