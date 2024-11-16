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Карун Чандок: «Фанаты Хэмилтона, Ферстаппена, Норриса говорят о предвзятости Sky. Всем не угодишь»

Чандок ответил на критику Sky Sports в предвзятости.

Репортер Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Карун Чандок убежден, что болельщики различных пилотов не в состоянии объективно оценить работу комментаторов британского канала.

«О, да, мой инстаграм полон всевозможных людей, которые говорят о моей предвзятости. Увы, это наша работа, когда в публичном пространстве ты сталкиваешься с фанатами Льюиса [Хэмилтона], которые считают тебя предвзятым по отношению к Льюису. Есть фанаты Макса [Ферстаппена], которые думают, что ты предвзят по отношению к Максу. Есть фанаты Ландо, которые говорят: «Почему ты так настроен против Ландо?»

Странно, не так ли? Люди иногда так влюбляются в своего любимого гонщика, что объективность отправляется на свалку. Я понимаю их страсть, но наша работа – быть объективными.

В конечном счете мне все равно. Я действительно не обращаю внимания на комментарии, ведь это может тебя поглотить. Главное, что я сам знаю о своей непредвзятости.

Я высказываю свое мнение. Если кто-то выступил отлично, я так и говорю. Если кто-то допустил ошибку или заслужил критику, я покритикую. В этом спорте быстро понимаешь, что всем не угодишь. Это нормально – надо научиться спокойно к такому относиться», – заявил индийский комментатор.

Чандок согласился, что ситуация в среде болельщиков «Ф-1» отражает поляризацию в обществе в целом:

«Думаю, да. Сейчас у всех есть площадка для высказываний, поэтому у всех есть мнение. Наверное, люди обращают внимание только на негатив. Я могу сказать 2000 потрясающих вещей о Максе, 2000 потрясающих вещей о Льюисе, Ландо, о ком угодно. Но стоит хоть раз сказать что-то плохое, их фанаты сосредоточатся на этом».

В то же время Карун подчеркнул, что люди, атакующие комментаторов в соцсетях, составляют незначительную долю болельщиков:

«В конечном счете мы вещаем на миллионы, и лишь крошечному проценту не нравится твое мнение. Все в порядке, пока зрители в целом получают удовольствие от твоей работы, от твоего освещения. Всем нам очень повезло работать в таком замечательном спорте и путешествовать по миру, обсуждая то, что мы любим».

Мартин Брандл: «Sky не болеет за британцев в «Ф-1», как комментаторы на Олимпиаде или ЧМ. Достается ото всех, никто и никогда не говорит «спасибо»

Макс Ферстаппен о штрафах и давлении общественности: «В конце концов, я думаю, что у меня просто неправильный паспорт, не для этого паддока»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoЛьюис Хэмилтон
logoКарун Чандок
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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