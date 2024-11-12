Мартин Брандл: «Sky не болеет за британцев в «Ф-1», как комментаторы на Олимпиаде или ЧМ. Достается ото всех, никто и никогда не говорит «спасибо»

Брандл отверг обвинения в предвзятости британской автоспортивной прессы.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл убежден, что британские гонщики не находятся на особом счету у Sky Sports.

С критикой комментаторов Sky и британских СМИ в целом традиционно выступают «Ред Булл », Макс Ферстаппен, а также лидер «Астон Мартин » Фернандо Алонсо .

«Нет, я так не считаю. Не думаю, что есть какой-то… Да, я британец, я бывший британский пилот «Формулы-1», и мы в основном вещаем для британского канала. Наш поток используют другие вещатели по всему миру. И что же, поступаем ли мы так?

Мы совсем не похожи на… Когда я смотрю Олимпиаду, Чемпионат мира или Европы, комментаторы, конечно, пылко болеют за ту страну, откуда они. Не считаю, что мы так делаем. Хочется думать, что мы соблюдаем баланс, правда.

И на самом деле нам достается фактически ото всех. Вот что я понял за эти 27-28 лет: можно сказать тысячу позитивных вещей о ком-то и одну негативную, и человек узнает об этой негативной вещи – подключатся фанаты или им скажут семья и друзья. И иногда я получаю кое-какие прохладные косые взгляды. Никто и никогда не говорит: «Спасибо тебе большое за то, что сказал о нас».

Хотя один раз такое со мной случилось. Это был Нико Росберг , он подошел ко мне в Малайзии миллион лет назад и произнес: «Спасибо за то, что сказал обо мне в прошлый уик-энд». Я ответил: «Ладно, я очень ценю, потому что, признаюсь честно, ты первый гонщик, кто когда-либо заявил такое мне». И, кстати, последний.

Я сказал: «Если не против, что тебе понравилось в моих словах? Просто для понимания». Он ответил: «Не знаю. Мама сказала, чтобы я тебя поблагодарил». Так что на самом деле меня до сих пор не поблагодарил пилот за что-то [конкретное]!» – поделился историей Брандл.

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