Гран-при Монако и «Ф-1» продлили контракт до 2031 года
«Формула-1» продолжит приезжать в Монте-Карло.
Серия объявила о новом соглашении с Гран-при Монако, рассчитанном до 2031 года включительно. Предыдущий контракт истекал в 2025-м.
«Улицы Монте-Карло – уникальная и знаменитая часть «Формулы-1», а победа на Гран-при Монако остается мечтой любого пилота», – подчеркнул руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали.
Домашняя победа Леклера после бесконечных фэйлов растопила Монако – город в слезах и шампанском
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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