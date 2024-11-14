Гран-при Монако и «Ф-1» продлили контракт до 2031 года

«Формула-1 » продолжит приезжать в Монте-Карло.

Серия объявила о новом соглашении с Гран-при Монако , рассчитанном до 2031 года включительно. Предыдущий контракт истекал в 2025-м.

«Улицы Монте-Карло – уникальная и знаменитая часть «Формулы-1», а победа на Гран-при Монако остается мечтой любого пилота», – подчеркнул руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали.

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