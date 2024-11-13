Комиссия «Ф-1» утвердила поправки к регламенту – в отношении охлаждения пилотов в болидах и корректировки стартовой решетки
В «Ф-1» принято несколько поправок к регламенту чемпионата.
В заявлении ФИА отмечается, что по результатам заседания Комиссии «Формулы-1» будет проведены некоторые нововведения и корректировки регламента.
В свете проблем с перегревом пилотов на прошлогоднем Гран-при Катара в «Ф-1» принято решение ввести использовать специальный «охлаждающий комплект». Отмечается, что результаты проведенных испытаний были признаны обнадеживающими и комплект будет использоваться при необходимости в сезоне-2025.
Также был пересмотрен регламент в отношении стартовой решетки на случай, если команда будет снимать своего пилота с гонки до ее начала. Раньше место такого пилота на старте оставалось пустым, теперь же стартовый порядок в данном случае будет сдвигаться.
Отмечается, что помимо этого Комиссия «Ф-1» обсудила идею проведения спринт-гонки для новичков в Абу-Даби, но формат и условия требуют существенных доработок. Обсуждения всех условий проведения такой спринт-гонки продолжатся в 2025 году, дебютный спринт пройдет не ранее 2026 года.
Помимо этого был достигнут заметный прогресс в формировании технического регламента «Формулы-1», который должен начать действовать с сезона-2026. Окончательно он будет утвержден на следующем заседании Всемирного Совета ФИА, которое пройдет в 2025 году.
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