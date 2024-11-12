  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Руководитель «Астон Мартин»: «Возвращение в Премьер-лигу, в борьбу в 2025-м станет успехом»
0

Руководитель «Астон Мартин»: «Возвращение в Премьер-лигу, в борьбу в 2025-м станет успехом»

В «Астон Мартин» выделили цели на сезон-2025.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о том, к чему стремится команда в текущем и следующем сезонах.

«Очевидная цель на остаток сезона – сохранить пятое место в Кубке конструкторов. Менее очевидная цель – извлечь как можно больше уроков перед 2025 годом. Мы по-прежнему стремимся выжимать максимум из гонок, но также важно использовать пятничные практики, чтобы понимать, применяем ли мы верный подход перед сезоном-2025.

Что касается следующего сезона, первая цель – стартовать лучше, чем в этом, а затем, находясь на этой, как мы надеемся, прочной основе, принимать правильные решения по развитию, постоянно развивать и улучшать болид. Это будет особенный сезон, потому что работа переключается на 2026-й.

Наша цель на год – приехать в Мельбурн с куда более быстрой и управляемой машиной. В данный момент есть разделение между четырьмя топ-командами и остальными шестью, и мы не в той части. Успехом в следующем сезоне станет устранение этого разрыва и превращение топ-4 в топ-5. Если мы вернемся в Премьер-лигу, в борьбу, это будет успех», – заявил менеджер.

Фэллоус покинул пост технического директора «Астон Мартин»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoМайк Крак
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Все команды «Ф-1» проведут совместную презентацию ливрей на сезон-2025 впервые в истории
3сегодня, 15:13
Виттих покинул пост гоночного директора «Ф-1»
21сегодня, 14:26
Марк Хьюз: «Норрису не повезло соперничать с Ферстаппеном. Титулы выигрывали и с более низким уровнем выступлений»
7сегодня, 14:10
Расследование ФИА сняло подозрения по поводу устройства «Ред Булл» и воды в шинах
5сегодня, 13:33
Фэллоус покинул пост технического директора «Астон Мартин»
8сегодня, 12:40
«Альпин» переходит на моторы и коробки передач «Мерседеса» с 2026 года
21сегодня, 11:42
Тото Вольфф: «Каждую неделю думаю о Гран-при Абу-Даби-2021»
36сегодня, 10:47
Лиам Лоусон: «Я блондин не только по цвету волос»
7сегодня, 10:19
Марк Хьюз: «Норриса критикуют за недостаток агрессии, однако предпосылок для нее не возникло из-за отрыва Ферстаппена»
6сегодня, 09:48
Хуан-Пабло Монтойя: «На месте «Ред Булл» сказал бы «Уильямсу»: «Оставьте Колапинто и дайте Сайнса. Сейчас за Карлоса получите деньги, через год – нет»
23сегодня, 08:49
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото