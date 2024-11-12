Руководитель «Астон Мартин»: «Возвращение в Премьер-лигу, в борьбу в 2025-м станет успехом»

В «Астон Мартин» выделили цели на сезон-2025.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о том, к чему стремится команда в текущем и следующем сезонах.

«Очевидная цель на остаток сезона – сохранить пятое место в Кубке конструкторов. Менее очевидная цель – извлечь как можно больше уроков перед 2025 годом. Мы по-прежнему стремимся выжимать максимум из гонок, но также важно использовать пятничные практики, чтобы понимать, применяем ли мы верный подход перед сезоном-2025.

Что касается следующего сезона, первая цель – стартовать лучше, чем в этом, а затем, находясь на этой, как мы надеемся, прочной основе, принимать правильные решения по развитию, постоянно развивать и улучшать болид. Это будет особенный сезон, потому что работа переключается на 2026-й.

Наша цель на год – приехать в Мельбурн с куда более быстрой и управляемой машиной. В данный момент есть разделение между четырьмя топ-командами и остальными шестью, и мы не в той части. Успехом в следующем сезоне станет устранение этого разрыва и превращение топ-4 в топ-5. Если мы вернемся в Премьер-лигу, в борьбу, это будет успех», – заявил менеджер.

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