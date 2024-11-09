Алекс Албон: «Надо ли Лоусону так быстро запрыгивать в «Ред Булл» к Ферстаппену?»

Албон проанализировал расклады для Лоусона в системе «Ред Булл».

Пилот «Уильямса » Алекс Албон выразил сомнения в том, что гонщику «РБ» Лиаму Лоусону пойдет на пользу стремительное повышение до «Ред Булл».

Албона сделали напарником Макса Ферстаппена после половины сезона в «сестринском» коллективе, а еще через полтора года тайский спортсмен потерял место в «Формуле-1».

«На мой взгляд, Лиам выигрывает в любом случае. Кажется, при худшем раскладе он останется в «РБ». И я думаю, надо ли так быстро запрыгивать в старшую команду к Максу? По своему опыту могу сказать, что неплохо провести пару лет, оттачивая мастерство.

Конечно, если есть возможность, нужно ей пользоваться. Я бы сказал, присутствует давление на гонщиков «РБ» в борьбе за этот кокпит. Это чувствуется, я вижу это в гонках, вижу в маневрах», – поделился мыслями Алекс.

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