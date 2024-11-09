  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алекс Албон: «Надо ли Лоусону так быстро запрыгивать в «Ред Булл» к Ферстаппену?»
3

Алекс Албон: «Надо ли Лоусону так быстро запрыгивать в «Ред Булл» к Ферстаппену?»

Албон проанализировал расклады для Лоусона в системе «Ред Булл».

Пилот «Уильямса» Алекс Албон выразил сомнения в том, что гонщику «РБ» Лиаму Лоусону пойдет на пользу стремительное повышение до «Ред Булл».

Албона сделали напарником Макса Ферстаппена после половины сезона в «сестринском» коллективе, а еще через полтора года тайский спортсмен потерял место в «Формуле-1».

«На мой взгляд, Лиам выигрывает в любом случае. Кажется, при худшем раскладе он останется в «РБ». И я думаю, надо ли так быстро запрыгивать в старшую команду к Максу? По своему опыту могу сказать, что неплохо провести пару лет, оттачивая мастерство.

Конечно, если есть возможность, нужно ей пользоваться. Я бы сказал, присутствует давление на гонщиков «РБ» в борьбе за этот кокпит. Это чувствуется, я вижу это в гонках, вижу в маневрах», – поделился мыслями Алекс.

Хорнер хочет видеть Колапинто напарником Ферстаппена в «Ред Булл», Марко выступает за кандидатуру Лоусона (Autosport)

Гонщиков в сезоне «Ф-1» можно заменить удачно? Да (главный сюрприз 2024-го), но какие были провалы!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoРед Булл
logoУильямс
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoАлександр Албон
logoЛиам Лоусон
logoРБ
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маттиа Бинотто о разрыве с Боттасом: «Было взаимное понимание ситуации в «Заубере»
5 минут назад
Экс-стратег «Астон Мартин» Коллинз: «Не засчитывать пит-стоп под красными флагами как обязательный – одно из решений на сухой трассе»
5сегодня, 15:42
Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса
20сегодня, 14:26
Пьер Гасли: «Я часто оказывался в траве в картинге, потому что Ферстаппен так боролся. У Макса уникальный стиль»
11сегодня, 13:31
Дэвид Култхард: «Леклер все еще как щенок, который мочится на ковер время от времени»
106сегодня, 12:40
Автор книги о «Мерседесе»: «Хэмилтон говорит, что знает, когда закончит карьеру, у него очень четкий план»
2сегодня, 12:32
Фернандо Алонсо: «В «Ф-1» нет дождевых шин, соответствующих высшей категории автоспорта»
12сегодня, 10:16
Франц Тост: «Ауди» нужно было нанять Мика Шумахера. Бортолето – рискованный выбор, политически крайне неудачное решение»
7сегодня, 09:41
Берни Экклстоун: «Ферстаппен – особенный. Лучший в истории? Невозможно выбрать одного, но Макс невероятно хорош»
8сегодня, 08:26
Хорнер хочет видеть Колапинто напарником Ферстаппена в «Ред Булл», Марко выступает за кандидатуру Лоусона (Autosport)
39вчера, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото