Руководитель «Астон Мартин» назвал «неожиданным» сход Стролла до старта: «Казалось, возникла проблема с тормозами. Нужно тщательное расследование»
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал вылет Ланса Стролла перед стартом Гран-при Сан-Паулу, после которого пилот завяз в гравии.
«На прогревочном круге, казалось, возникла проблема с тормозами на болиде Ланса. Ему удалось продолжить движение, однако AMR24 завяз в гравии, и это досрочно завершило его день.
Нам нужно провести тщательное расследование случившегося, но это было неожиданно», – сообщил Крак.
Стролл также поделился мнением, но лишь о вылете с трассы, а не о поездке в гравий:
«Очень странно. Ощущалось как отказ тормозов – как только я коснулся тормозов, задняя ось заблокировалась, и я стал пассажиром. Я застрял в гравии, и моя гонка была закончена».
Комментатор Ziggo Мол: «У Стролла интеллект мертвого яйца динозавра – он поехал прямо, #####, в гравийную ловушку. Не все в порядке с головой»
Трибуны скандировали «Другович» в момент схода Стролла в Бразилии
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