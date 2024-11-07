Руководитель «Астон Мартин» назвал «неожиданным» сход Стролла до старта: «Казалось, возникла проблема с тормозами. Нужно тщательное расследование»

В «Астон Мартин» высказались о странном сходе Стролла.

Руководитель «Астон Мартин » Майк Крак прокомментировал вылет Ланса Стролла перед стартом Гран-при Сан-Паулу, после которого пилот завяз в гравии.

«На прогревочном круге, казалось, возникла проблема с тормозами на болиде Ланса. Ему удалось продолжить движение, однако AMR24 завяз в гравии, и это досрочно завершило его день.

Нам нужно провести тщательное расследование случившегося, но это было неожиданно», – сообщил Крак.

Стролл также поделился мнением, но лишь о вылете с трассы, а не о поездке в гравий:

«Очень странно. Ощущалось как отказ тормозов – как только я коснулся тормозов, задняя ось заблокировалась, и я стал пассажиром. Я застрял в гравии, и моя гонка была закончена».

Комментатор Ziggo Мол: «У Стролла интеллект мертвого яйца динозавра – он поехал прямо, #####, в гравийную ловушку. Не все в порядке с головой»

Трибуны скандировали «Другович» в момент схода Стролла в Бразилии