Джонни Херберт о критике со стороны Йоса Ферстаппена: «Если я не согласен с чем-то, что происходит на гоночной трассе – то я так и скажу»

Херберт ответил на критику от Йоса Ферстаппена .

Бывший пилот «Формулы-1» работал стюардом ФИА на гонках в Мексике и Бразилии и был одним из тех, кто выдал Максу Ферстаппену два 10-секундных штрафа. А после в прессе критиковал действия лидера чемпионата.

Йос Ферстаппен же заявил, что Херберт, будучи стюардом ФИА , не должен иметь права общаться с прессой и публично выражать свое мнение по подобным вопросам.

«Есть Джонни Херберт стюард – который профессионально выполняет свою работу по ходу гоночного уик-энда. И есть Джонни Херберт телеэксперт – который в остальное время может свободно выражать свои мысли и мнения.

Когда я работаю стюардом, то не выражаю своего личного мнения. Потому что мнения есть у всех. У Мартина Брандла, например. Так почему я не могу выражать свое мнение, когда не работаю на гоночной трассе? Ведь гоночный трек был моим миром почти 50 лет.

Если я не согласен с чем-то, что происходит на гоночной трассе – то я так и скажу. Речь ведь не только о Максе. Я буду критиковать каждого гонщика, если буду считать эту критику оправданной.

Я понимаю Йоса и его точку зрения, ведь речь идет о его сыне. Имеет ли место предвзятость? Нет, разумеется. И я был далеко не единственным, кто считал, что в Мексике Макс все-таки немного переборщил. Ландо Норрис и Зак Браун тоже так считали. Но когда я общаюсь с люди в понедельник или вторник – это уже происходит за рамками моей работы стюардом», – рассказал Херберт.

Ферстаппены пинали судей «Ф-1» и бритпрессу за предвзятость и глумились после побед. А были основания?

Йос Ферстаппен о критике Хербертом Макса: «Стюард вообще не должен общаться с прессой»