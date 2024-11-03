Колапинто разбил болид и сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу – гонку остановили красными флагами

Колапинто сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Уильямса » попал в аварию, потеряв контроль над машиной на выходе на финишную прямую. Из-за этого болид снесло в сторону и ударило о заграждения.

Из-за огромного количества обломков на трассе дирекция гонки решила временно остановить Гран-при Сан-Паулу красными флагами.

Фото: Sky Sports F1

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