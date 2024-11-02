Карлос Сайнс о переносе квалификации: «В современной «Формуле-1» не существует настроек болида под дождевые условия»
Сайнс высказался о решении перенести квалификацию в Бразилии.
Сессия, которая была отложена на неопределенный срок из-за дождя, должна пройти в воскресенье утром. Точное время будет известно позднее.
По словам пилота «Феррари», решение было принято верное, поскольку на трассе было слишком много воды, а современные болиды «Формулы-1» не приспособлены к работе в таких условиях.
«На трассе было слишком много воды. Управлять современными болидами в такой дождь очень сложно – наибольшую трудность представляет собой очень плохая видимость. Особенно когда в первом сегменте квалификации на трассе может оказаться 20 машин одновременно. А также новый асфальт не очень хорошо зарекомендовал себя с точки зрения высыхания – на то, чтобы вода стекла с трека, требовалось много времени.
В современной «Формуле-1» не существует настроек болида под дождевые условия. Вы просто меняете тормозные диски, чтобы изменить параметры температуры шин, используя тепло нагретых дисков для того, чтобы лучше прогревать шины.
В остальном вы вообще ничего не трогаете – ни механические настройки, ни высоту дорожного просвета. Дождевых настроек больше не существует. Все намного сильнее зависит от того, как вы сможете нагревать шины за счет тормозных дисков, чем от самих настроек», – рассказал Сайнс.
«Ф-1» накрыло мощным ливнем в Бразилии. Старт отложен на воскресенье
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