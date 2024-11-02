ФИА о причинах переноса квалификации: «Решение было принято из-за плохой видимости и большого количества участков на трассе со стоячей водой»

В ФИА объяснили причины переноса квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Сессия, которая должна была состояться в субботу во второй половине дня, в итоге была перенесена на воскресное утро. Точное время начала квалификации будет объявлено позднее.

В связи со случившимся ФИА выпустила официальное заявление относительно причин решения отложить квалификацию:

«Квалификация к Гран-при Сан-Паулу была отложена. Такое решение было принято из-за плохой видимости, вызванной интенсивностью дождя в последние несколько часов. На трассе очень много участков со стоячей водой, что делает условия проведения квалификации небезопасными.

Как бы нам всем ни хотелось посмотреть за соревнованиями на трассе, безопасность пилотов, членов команд, работающих на трассе волонтеров, официальных сотрудников и зрителей должна быть на первом месте.

Решение о точном времена старта квалификации завтра утром будет принято как можно раньше».

Высказался по вопросу переноса сессии и руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали :

«Мы не можем контролировать погоду. Досадно, что так вышло, но выезжать на трассу в таких условиях было бы небезопасно. Есть и проблемы с освещением – закат уже совсем скоро. Так что да, к сожалению, обстоятельства сложились вот таким образом.

Да, квалификация пройдет в воскресенье. Таков план. ФИА изучит ситуацию и подберет оптимальное время начала сессии, чтобы мы могли следовать плану и полноценно провести гоночный день. Это отличный Гран-при, и мы должны постараться выжать максимум из ситуации, дождавшись приемлемых погодных условий».

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