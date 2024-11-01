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Леклер вызван к стюардам за мат на пресс-конференции в Мексике

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер пообещается со стюардами на Гран-при Сан-Паулу.

Леклера вызвали за высказывания на пресс-конференции после Гран-при Мехико. Тогда монегаск позволил себе нецензурное слово, за что немедленно извинился.

Ранее пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену выписали общественные работы за аналогичный проступок.

Шарль Леклер извинился за мат на пресс-конференции: «Не хочу присоединиться к Максу!»

ФИА оценивает, расследовать ли Леклера за мат на пресс-конференции (Autosport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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