Леклер вызван к стюардам за мат на пресс-конференции в Мексике

Гонщик «Феррари » Шарль Леклер пообещается со стюардами на Гран-при Сан-Паулу.

Леклера вызвали за высказывания на пресс-конференции после Гран-при Мехико. Тогда монегаск позволил себе нецензурное слово, за что немедленно извинился.

Ранее пилоту «Ред Булл » Максу Ферстаппену выписали общественные работы за аналогичный проступок.

Шарль Леклер извинился за мат на пресс-конференции: «Не хочу присоединиться к Максу!»

ФИА оценивает, расследовать ли Леклера за мат на пресс-конференции (Autosport)