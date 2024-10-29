«Ф-1» в Мексике обращается в карнавал – День Мертвых! Самый красочный этап года?
Гран-при Мексики не просто так намертво прибит в календаре к последнему уик-энду октября «Ф-1»: ведь в это время страна отмечает один из важнейших и главных национальных праздников-карнавалов. Несмотря на жуткое название, «День мертвых» и в мире считается одним из самых ярких и красивых событий – и каждый год 1-го и 2-го ноября в Мексике и еще нескольких латиноамериканских странах проходят красочные парады «скелетов» в национальных нарядах, стразах и цветах, посвященные душам, покинувшим этот мир.
Самобытная культура оставляет свой отпечаток и на Гран-при Мехико – потому его и проводят в эти даты: сочетание гонок и традиций превращается в магнит для местных и туристов, и этап каждый год пробивает отметку в 400 тысяч посетителей (промоутеры утверждают, что суммарно за уик-энд могли бы принять и 550 тысяч, если расширить пару зон свободного размещения и открыть для гонок еще несколько трибун стадиона).
В прошлом году, например, количество посетителей из-за рубежа составило 232 тысячи человек по оценкам министерства туризма – и только прямой экономический эффект вышел в 175 млн долларов! (При ориентировочном ежегодном взносе за право на Гран-при в 40-50 млн).
А все потому, что в паддоке всех ждет вот такая красота – прямо рядом с традиционной гоночной рутиной и развлечениями:
Даже традиционные шоукары тут такие!
Паддок от года к году становится одним из самых красивейших в сезоне. Уж точно – самым украшенным.
День мертвых символизируют особые цветы – оранжевые бархатцы. Они буквально заполонили весь паддок – «распустились» и на лого «Формулы-1».
И в тематических фотозонах.
И просто на лестничных клетках.
А на входе с оранжевыми бархатцами всех встречала великая дама смерти – Ла Катрина.
А ее прислужники вручали каждому приходящему по солнечному бутончику.
Андреа Кими Антонелли, который в слеющем сезоне займет место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», остался под особенно сильным впечатлением от встречи с дамой-скелетом.
Ведь ему только недавно стукнуло 18, и он впервые вживую увидел всю эту красоту:
Под очарование праздничного макияжа Дня мертвых попали даже серьезные официалы из ФИА: технический делегат Федерации Джо Бауэр (проверяет болиды на соотвествие правилам и регламентам, подписывает и заверяет все ключевые документы) таким предстал в прямом эфире:
Макияж «сахарного черепа» украсил образ мексиканского гонщика, запасного пилота «Макларена» и звезды «Индикара» Пато О’Уорда.
Чтобы не пачкать медийные лица боевых пилотов «Формулы-1» и оставить для них память о Гран-при Мехико, организаторы подготовили шлемы-черепа в цветах гонщиков.
Подарок оценили: пилот «Уильямса» Алекс Албон позировал фотографам с широкой улыбкой на лице.
А Кевин Магнуссен хвастался маленькой дочке по видеосвязи.
После потрясения Кими тоже решил приобщиться к фестивальной культуре этапа. Но так как шлемы будущим пилотам и резервистам не полагались, пришлось импровизировать и подыскать себе яркую дъявольскую маску.
Национальный герой Мексиканцев Серхио Перес тоже прятал лицо под маской. Чеко появился в паддоке в маске борца Луча Либре.
Перфоманс мексиканского гонщика подхватили в команде – механики Чеко тоже стали рестлерами на один уик-энд.
А еще знаменитая на весь мир маска появилась на дизайне шлема Серхио для домашнего Гран-при.
С мотивирующей подписью: «Никогда не сдавайся».
Она же стала частью дизайна трассы.
И парада пилотов, превратившегося в захватывающий дух карнавал.
Еще пилоты соревновались в мексиканских традициях – готовили гуакамоле.
Праздничную атмосферу Гран-при Мехико всегда с большой радостью поддерживают как болельщики.
Пилоты не остались в долгу: Льюис Хэмилтон буквально надел на себя флаг Мексики.
А его будущий напарник по команде из монегаскского пианиста перевоплотился в музыканта, исполняющего мексиканскую народную музыку – мариачи.
Ну это те, что играют вайбовую версию заставки для «Ф-1».
Образ Шарля – часть плана по презентации шлема с особым дизайном, вдохновленным Мексикой.
Кроме Переса и Леклера особенные раскраски шлемов подговили будущий победитель Гран-при Мехико Карлос Сайнс.
Пилот «Альпин» Пьер Гасли.
И новичок «Уильямса» Франко Колапинто.
Правда в случае Франко дизайн посвящен не принимающей стране, а последнему аргентинскому гонщику, побеждавшему в «Ф-1» Карлосу Рейтеманну. Гонщик выступит в нем на двух этапах: в Мехико и Сан-Паулу.
Дополнит шлем пилота специальная ливрея. «Уильямс» добавил желтый цвет к традиционному синему.
Британцы отметили, что решение отсылает к болидам 1983-1993 годов. За этот период «Уильямс» одержал 55 из своих 114 побед, а также выиграл три из десяти Кубков конструкторов и три из семи личных титулов.
Изменения сделаны при поддержке аргентинского спонсора Mercado Libre, который присоединился к коллективу в августе, после повышения Франко.
Но вообще это традиционные аргентинские гоночные цвета. Очень в тему – ведь теперь Франко стремительно летит к титулу самого популярного пилота латиноамериканского рынка на смену кризисному Серхио Пересу.
А маршалы вместо традиционного в этих местах Дня мертвых праздновали Хэллоуин в образах призраков.
И устроили собственные танцы.
Зарядились солнечной атмосферой мексиканского карнавала перед холодной российской зимой?
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Фото/видео: x.com/reformacancha; x.com/F1; instagram.com/charles_leclerc; instagram.com/carlossainz55;instagram.com/f1; instagram.com/scuderiaferrari; instagram.com/alpinef1team; instagram.com/williamsracing; instagram.com/patriciooward; instagram.com/redbullracing; instagram.com/schecoperez; x.com/autosport; x.com/MercedesAMGF1; nstagram.com/kymillman; x.com/autodromohr; x.com/couturephile; x.com/PHortonF1; x.com/LaListanews; instagram.com/haasf1team/; instagram.com/visacashapprb