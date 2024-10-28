Перес уверен в сохранении места в «Ф-1»: «Буду выступать на Гран-при Мехико в следующем году»

Перес уверен в продолжении карьеры в «Формуле-1».

Пилот «Ред Булл», чье будущее в команде находится под вопросом, заявил, что у него нет сомнений в том, что он еще приедет на домашний Гран-при Мехико и постарается попасть на подиум.

Ранее в прессе начали появляться предположения о том, что Перес может потерять место из-за интереса «Ред Булл» к Франко Колапинто.

«Это все сюрреализм. Я точно буду выступать на Гран-при Мехико в следующем году и буду стремиться попасть в топ-3 по итогам гонки – ведь это моя мечта», – рассказал Перес.

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