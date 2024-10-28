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«Потеряли 3 секунды из-за круговых». Фредерик Вассер уверен – Леклер мог удержать Норриса и финишировать 2-м

Вассер обвинил круговых в потере Леклером 2-го места в Мехико.

Руководитель «Феррари» отметил, что Шарль потерял 2-ю позицию в гонке не из-за преимущества Ландо Норриса в скорости, а из-за того, что монегаску помешали круговые.

«Я не совсем согласен с результатами вашего анализа относительно того, что Норрис был быстрее. Мне кажется, что у Шарля был очень хороший темп, но мы потеряли три секунды из-за действий круговых под синими флагами.

Из-за этого Шарль также столкнулся с проблемой – температура в его шинах несколько упала. Именно в этот момент и случился тот вылет с трассы. При этом гонка с самого начала была у нас под контролем.

Шарль провел хорошую гонку. Опять же, я лишь расстроен историей с синими флагами, которая стоила нам второго места. Хотя в конечном счете с этим уже все равно ничего не поделаешь. Нужно забыть эту гонку и думать о следующей.

Но когда ты проезжаешь пять поворотов подряд за парнем, которому показывают синие флаги – это не невезение, это ошибка одного человека», – рассказал Вассер.

Что случилось на Гран-при Мексики: куда провалился Ферстаппен? Как «Феррари» пробилась к победе через невезение?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport.com
logoФеррари
logoМакларен
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoШарль Леклер
logoФредерик Вассер
logoЛандо Норрис
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