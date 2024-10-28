Фредерик Вассер: «Пока СМИ не обращают внимания на «Феррари», команда может сосредоточиться на работе – это идеальная ситуация»

Отсутствие внимания СМИ помогает «Феррари» лучше выступать.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил, что его радует сложившаяся ситуация – в которой журналисты уделяют итальянской команде минимум внимания из-за других громких тем для обсуждений.

И отсутствие пристального внимания со стороны прессы помогает «Феррари» сосредоточиться на работе и улучшать результаты.

«Феррари» выиграла две гонки подряд – в Остине и Мехико. Последний раз такое случалось в 2022 году, когда Скудерии удалось победить в Австрии и Великобритании.

«Пока все сосредоточены на соперничестве Макса и Норриса [и не обращают внимания на «Феррари»] – для нас это идеальная ситуация.

Вы [обращаясь к журналистам] можете сосредоточить все свое внимание на каких-то конфликтах Тото Вольффа и Кристиана Хорнера, или между Заком Брауном и Кристианом, между Ландо и Максом , не суть важно, да кем угодно.

Главное, что пока на нас не обращают внимания, мы можем полностью сосредоточиться на своей работе, на том, что мы делаем, на нашей команде и наших гонщиках.

Для нас это идеальная ситуация. Сейчас всем нужно писать кучу материалов про Ландо и Макса, и именно это будет везде на первых полосах. И для нас это отличная ситуация», – рассказал Вассер.

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