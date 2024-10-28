Вау, новичок «Ред Булл» в «Ф-1» уже грызется с Пересом! До контактов и средних пальцев на обгонах

На домашний Гран-при Мексики Серхио Перес приехал явно в не лучшем расположении духа: последний раз его видели на подиуме аж в мае в Майами, а в некоторых последних гонках он и вовсе не набирал очки.

Второй пилот «Ред Булл» совсем не помогает Максу Ферстаппену в борьбе за чемпионство, а для команды и Кубка конструкторов он и вовсе превратился в балласт. Действующих чемпионов уже объехали не только главные соперники из «Макларена», но теперь и обскакали алые жеребцы «Феррари».

За три недели до мексиканского этапа появились мощные слухи о том, что домашний Гран-при станет для Переса последним – причем речь шла о почетном красочном завершении карьеры. А уже по прибытии в Мексику в прессу вышел один из самых богатых людей мира Карлос Слим – основной спонсор всей карьеры Серхио.

«Не понимаю, почему у стольких людей сомнения. У него контракт, он сам это подтвердил. Как и Кристиан Хорнер», – заявил миллиардер перед Гран-при Мехико.

И сам Чеко явно рассчитывал показать наконец дома приличный результат – ведь давление растет с каждым годом все сильнее! Например, в прошлом сезоне в похожей ситуации Серхио попытался исправить неудачную квалификацию и выйти в лидеры с пятой позиции на первой же прямой - все закончилось эпичным крэшем и сходом .

В этот разо провал в квалификации оказался еще жестче − только 18 место на стартовой решетке. Мексиканец сразу же сослался на проблемы с торможением, что не позволило ему бороться даже за выход во второй сегмент.

Параллельно со всеми переживаниями Переса развивается другая история − впечатлившего в прошлом сезоне в паре Гран-при дебютанта Лиама Лоусона. Новозеландца наконец вернули за руль боевого болида, высадив из «РБ» Даниэля Риккардо. В первой же гонке Лоусон набрал два очка против нуля у Цуноды. В активное обсуждение в публичном поле тут же вернулась тема потенциального повышения в основную команду, и боссы «Ред Булл» Гельмут Марко и Кристиан Хорнер по сути признали желание надавить на Переса прямо сейчас, посмотреть на то, в каком состоянии новозеландец и стоит ли на него рассчитывать в будущем, сравнить его реальный уровень с Юки Цунодой и перспективы самого японца.

Во время Гран-при Мексики два болида встретились непосредственно на трассе. И если даже не учитывать вводные, что «Ред Булл» явно быстрее «РБ», то к пилотированию Серхио Переса все равно остаются вопросы.

На протяжении пару кругов мексиканец, прорывавшийся с конца пелотона, начал прессинговать болид «РБ». Самая яркая часть противостояния стартовала на 18-м круге в связке 4-го и 5-го поворотов, где обогнать и оставить достаточно места сопернику достаточно сложно.

В четвертый поворот Перес попытался нырнуть по уже перекрытой внутренней траектории, причем очень издали, а Лоусон старался не пропустить, но все-таки без аварии: ведь реальная атакующая траектория-то перекрыта сильно заранее, и реализовать маневр №11 мог только путем спугивания конкурента с намеченной линии – чтобы он уступил добровольно. Но Лоусон не сдался и и вышло так, что новозеландец вылетел за пределы трассы.

Затем Лиам вновь не сдался, вернулся на дорожное полотно и в пятый поворот входил так, что у Серхио было только два варианта: поворачивать в новозеландца или самому покидать пределы трека. Пилот «Ред Булл» выиграл промежуточный вариант – и не давить не полную, и не уступать. Все предсказуемо закончилось контактом.

В этой же борьбе довольно серьезно пострадал боковой понтон на машине мексиканца. На видео видно, как от него отлетел небольшой кусок. Вот как выглядел болид Переса на скриншоте из трансляции. Очевидно, что часть аэродинамики он точно потерял.

Хотя реакция оказалась однозначной: «Что делает этот идиот? Он вообще в порядке?»

Судьи же рассмотрели момент и решили, что вполне: отметили, что атака Серхио была поздней, что и вызвало широкую траекторию, и вынудило Лиама съехать с трассы, чтобы избежать столкновения. При этом мексиканец, как отметили судьи, после оставил место для возвращения Лоусона на трассу. Так как Лиам в итоге остался впереди Серхио, мексиканец в результате своих действий не получил никакого преимущества, поэтому избежал наказания. Лоусона же не стали штрафовать за контакт, потому что у него опять же осталось право диктовать траекторию, и он не выбирал ее особенно необычно.

Эта борьба довольно дорого обошлась Серхио Пересу. Если на старте благодаря аварии Цуноды и Албона, а также болиду «Ред Булл» он смог приблизиться к очковой зоне, то после стал терять время и позиции.

После волн пит-стопов и перестановок из-за разницы темпов и стратегий к 40-му кругу стороны вновь сошлись в схватке за 16-ю строку. Мексиканец все еще страдал за рулем своего болида, а новозеландец пролетел мимо на прямой на свежих шинах, при этом показав «коллеге» средний палец.

Не факт, что Чеко оценил этот жест в режиме онлайн, но его точно видели по всему миру и в боксах «Ред Булл» и «РБ».

За пять кругов до финиша в «Ред Булл» попытались вновь использовать трюк, который уже сработал в Сингапуре с Риккардо: когда лучший круг в гонке был у Ландо Норриса, «РБ» зазвали в боксы Лоусона, чтобы он на свежей резине отобрал его.

Оставшиеся круги Серхио Перес откровенно доезжал, совершив еще несколько пит-стопов и попытавшись забрать быстрый круг у «Феррари». Причем в попытку Чеко не особо верили даже в боксах «Ред Булл»: оцените разницу между обращениями итальянцев к Леклеру и австрийцев к Пересу. Подсказка: она в слове «попытка».

Лиам Лоусон, как и Чеко, очков не набрал, но свою позицию на трассе обозначил. Мексиканец и новозеландец даже о чем-то напряженно побеседовали после финиша.

Сразу после окончания Гран-при новозеландца вызвал «на серьезный разговор» босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Как думаете, о чем шел диалог?

Очевидно недоволен был и Перес. Пилот «Ред Булл» отметил, что был удивлен тем, как бесцеремонно вел себя на трассе гонщик «РБ»:

«Он находился за пределами трассы и просто выехал обратно по прямой, как будто другой машины там просто не было. Мне кажется, он вполне мог избежать этого инцидента, но не стал этого делать.

К счастью, я увидел его и успел сместиться, оставив ему место – в противном случае все бы закончилось серьезной аварией. И во всем этом не было необходимости, а в итоге он навредил нам обоим. Думаю, это был небольшой перебор, хотя не думаю, что тут есть его вина. По крайней мере, стюарды не выписали ему никаких штрафов. При этом он сделал то же самое с Фернандо Алонсо, и с Франко Колапинто в конце заезда. И никаких штрафов. Получается, никакой его вины в этом нет.

Но мне кажется, что то, как Лоусон вернулся в «Формулу-1»…мне его отношение к делу не кажется правильным. Ему нужно быть немного скромнее. Когда двукратный чемпион «Формулы-1» в прошлый уик-энд говорил ему о том же самом, Лоусон его просто проигнорировал. Да, когда вы приходите в «Формулу-1», то очевидно очень голодны до успеха и так далее. Но нужно все-таки вести себя уважительно – и на трассе, и вне ее.

И я не думаю, что сейчас Лоусон демонстрирует правильное отношение к делу, чтобы показать себя с лучшей стороны. Ведь я считаю его отличным гонщиком, и надеюсь, что он сможет сделать шаг назад, взглянуть на свои действия и извлечь из всего этого урок», – разнес соперника Перес.

Версия Лиама Лоусона немного отличается:

«Я оставил ему место в четвертом повороте, он входил в него очень, очень поздно. Я попытался оставить ему место, он вытеснил меня с трассы, а затем не оставил мне места в пятом повороте. Это прискорбно. Это не было моим намерением».

Машина «Ред Булл» получила повреждения, которые, по сути, закончили борьбу Переса за что-то серьезное. Лоусон объяснил, что за жест он сделал на 42-м круге. При этом новозеландец извинился.

«Очевидно, это один из тех моментов, которые происходят. Он провел половину круга, блокируя меня, пытаясь испортить мне гонку, так что я был расстроен. Но это не оправдание. Я не должен был этого делать, и я извиняюсь за это. Это не в моем характере, и я не должен был этого делать».

При этом Лиам Лоусон в этой гонке и сам был на месте пострадавшего. До первого пит-стопа он шел седьмым, после остановки на 39-м круге вернулся 17-м и вновь вынужденно прорывался вперед. Сперва пилот «РБ» застрял за «Астон Мартин» Стролла, а потом подставился под Колапинто, у которого были более свежие шины. Во втором повороте аргентинец провел атаку и повредил переднее крыло новозеландцу.

«Я пытался дать ему пространство в первом повороте и дал ему много пространства во втором, – сказал новозеландец. – Он явно несся с большой скоростью, и в тот момент, когда я увидел его, я попытался затормозить и уйти от столкновения. У меня закончилось пространство, и это был просто неуклюжий инцидент. Я не считаю, что он виноват, просто это был ненужный момент».

Незадолго до момента борьбы между Лоусоном и Колапинто, Франко пожаловался по радио на то, что Лиам откровенно блокирует Ландо Норриса, хотя должен был пропустить его как кругового.

«Стратегия, вероятно, была самой сложной частью этой гонки. Мы просто не могли получить чистый воздух, чтобы использовать его». Как только в самом начале нас настигали быстрые болиды, мы просто застревали в трафике, и это была разочаровывающая гонка», − заключил Лоусон.

После гонки журналистка Associated Press Дженна Фрайер написала в соцсетях, что ей удалось задать вопрос Кристиану Хорнеру о будущем Серхио Переса в «Ред Булл».

«Послушайте, это бизнес, основанный на результатах. Наступает момент, когда приходится принимать сложные решения», − ответил руководитель австрийцев.

Так что Лоусон реально мог так ожесточенно сражаться за свое будущее в топовой команде – особенно на фоне двух аварий Цуноды за уик-энд. Что же будет на следующем этапе?

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Фото: Gettyimages.ru /Jared C. Tilton, Mark Thompson, Rudy Carezzevoli