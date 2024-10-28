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Кристиан Хорнер: «Опять кошмарный уик-энд у Переса. Наступает момент для трудных решений»

Хорнер предупредил Переса о «трудных решениях» «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер порассуждал о шансах Серхио Переса сохранить место в команде и выступлении мексиканца на домашнем этапе.

Перес завершил квалификацию к Гран-при Мехико 18-м, гонку – 17-м.

«К сожалению, Чеко стартовал вне своей позиции на решетке, поэтому получил штраф. Первый круг был сильным. Старт был сильным.

Затем он получил повреждение в борьбе с Лиамом [Лоусоном] – дыра в боковом понтоне и потеря половины боковой части днища стоила примерно 70 пунктов прижимной силы. Такое ранение фактически исключает борьбу за очки.

У Чеко опять кошмарный уик-энд. Все пошло не так. Он знает, что в «Формуле-1» важны результаты: если их не даешь, оказываешься в центре внимания. Если кто-то выступает хуже, чем должен, это всегда тщательно изучается. Команде нужно, чтобы обе машины приносили очки. Такова природа «Формулы-1».

[Давление на Переса] всегда присутствует. Команда работает изо всех сил, пытаясь поддержать его. Мы сделали все, что могли, и продолжим это делать в Бразилии в следующий уик-энд, но наступает момент, когда пределы помощи заканчиваются.

Наступает момент для трудных решений. Сейчас мы третьи в Кубке конструкторов. Мы нацелены на то, чтобы вновь побеждать, но, если говорить о следующих четырех этапах, это большой вызов», – заявил Хорнер.

Гельмут Марко о шансах Переса стать чемпионом: «При всем уважении к отцовскому оптимизму, но…»

Серхио Перес: «Отношение к делу у Лоусона не кажется мне правильным, ему нужно быть немного скромнее»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
возможные переходы
Гран-при Бразилии
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoГран-при Мексики
logoЛиам Лоусон
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