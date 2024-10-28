Зак Браун о штрафах Ферстаппену: «В этот уик-энд стюарды поработали хорошо»
Браун похвалил стюардов Гран-при Мехико за два штрафа Ферстаппену.
Исполнительный директор «Макларена» отметил, что был рад видеть действия со стороны дирекции гонки в ответ на агрессивный пилотаж и обгоны за пределы трассы со стороны Макса.
Ферстаппен жестко боролся с Ландо Норрисом и получил сразу два 10-секундных штрафа – за выдавливание соперника с трассы, а также за выезд за пределы трека и получение преимущества.
«Вероятно, даже этих штрафов было недостаточно. То есть, это становится просто смехотворным. И я аплодирую стюардам ФИА. Все, достаточно. Давайте дальше смотреть на чистые гонки и чистую борьбу.
И я думаю, что стюарды тоже к этому стремятся – думаю, об этом четко говорят штрафы, которые были сегодня выписаны. В этот уик-энд стюарды поработали хорошо», – рассказал Браун.
Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за нарушения в борьбе с Норрисом
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