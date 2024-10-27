Джордж Расселл: «С учетом стартовых позиций Ферстаппена и Норриса можно ставить на то, что впереди будет активная борьба»
Расселл ждет напряженный старт Гран-при Мехико.
Пилот «Мерседеса» начнет гонку с 5-й позиции, при этом признав, что ему не хватит темпа, чтобы на равных бороться с лидерами за победу.
«С учетом того, что Макс и Ландо стартуют со 2-й и 3-й позиции, можно смело делать ставку на то, что впереди будет происходить какая-то активная борьба.
У меня самого хорошая позиция…можно просто расслабиться и наблюдать за тем, что случится. Нас ждет интересная гонка. Я не жду, что мы будем участвовать в борьбе за самые высокие места, но если лидеры начнут активно сражаться друг с другом, то у нас, возможно, появится шанс», – рассказал Расселл.
Возможно, последний поул Сайнса в «Ф-1». У «Феррари» – шикарный шанс на новую победу
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости