Джордж Расселл: «С учетом стартовых позиций Ферстаппена и Норриса можно ставить на то, что впереди будет активная борьба»

Расселл ждет напряженный старт Гран-при Мехико.

Пилот «Мерседеса » начнет гонку с 5-й позиции, при этом признав, что ему не хватит темпа, чтобы на равных бороться с лидерами за победу.

«С учетом того, что Макс и Ландо стартуют со 2-й и 3-й позиции, можно смело делать ставку на то, что впереди будет происходить какая-то активная борьба.

У меня самого хорошая позиция…можно просто расслабиться и наблюдать за тем, что случится. Нас ждет интересная гонка. Я не жду, что мы будем участвовать в борьбе за самые высокие места, но если лидеры начнут активно сражаться друг с другом, то у нас, возможно, появится шанс», – рассказал Расселл .

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