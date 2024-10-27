Джордж Расселл: «Иногда машина «Мерседеса» вот так огрызается – и мы не знаем, почему это происходит»

Расселл признал проблемы с работой болида.

Пилот «Мерседеса » на предстоящем Гран-при Мехико будет вынужден использовать версию днища, которая была разработана еще в начале сезона.

Расселл попал в очередную аварию во второй практике и разбил болид, из-за чего ему пришлось вернуться к старой конфигурации машины ввиду нехватки запасных деталей.

«Да. Мы все еще вспоминаем первую практику и не можем понять, почему мы там смотрелись настолько хорошо.

Суббота же на самом деле прошла очень хорошо. Знаете, начиная с 3-й практики пытаться что-то сделать, используя тот вариант днища, с которым мы гонялись еще в Майами, 14 гонок назад…Не думаю, что мы могли сделать что-то большее.

Что касается аварии во 2-й практике, то мы точно знаем, что произошло. Ну, то есть, просто посмотрите на «Ред Булл», например – их машины вообще без проблем переезжают через такие поребрики.

За последние два года я пользовался этим поребриком [проезжая по нему и темп самым экономя время в 8-м повороте] вообще на каждом круге. В первой практике в этом году я проехал так четыре круга – и все было нормально. А потом, внезапно – думаю, вы и сами все видели на повторе, – машина просто подпрыгнула так, будто она кенгуру.

Так что да, вся эта ситуация сильно расстраивает. Ведь в последние две недели я сам сильно давил на команду из-за нехватки запасных деталей. И попадать в такую аварию было совсем не обязательно – просто проблема в том, что мы не знаем, почему это происходит. Мы не пытаемся выжать из машины больше, чем то, на что она способна – просто иногда она вот так огрызается», – рассказал Расселл .

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