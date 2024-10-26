Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Мексике из-за проблем с мотором
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен испытывает трудности с силовой установкой во время уик-энда Гран-при Мехико.
В первой тренировке Ферстаппен жаловался на потерю мощности. Проблемы продолжились во второй сессии: трехкратный чемпион проехал четыре круга (ни одной быстрой попытки) и был вынужден заехать в боксы. После этого «Ред Булл» объявил, что нидерландец больше не появится на трассе в пятницу – команда будет изучать двигатель.
Гельмут Марко: «Днище на болиде Ферстаппена нужно заменить, причину проблем с мотором «Ред Булл» пока не знает»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Ред Булл»
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