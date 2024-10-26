Гельмут Марко: «Днище на болиде Ферстаппена нужно заменить, причину проблем с мотором «Ред Булл» пока не знает»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен повредил днище болида в первой практике перед Гран-при Мехико, а также жаловался на потерю мощности.
Советник команды Гельмут Марко прокомментировал ситуацию.
«Днище получило огромные повреждения. Нужно его заменить. К счастью, у нас все еще есть запасное днище.
Что касается мотора, пока мы не знаем точную причину. Но два таких повреждения за одну сессию – это, разумеется, много.
И, конечно, мы не смогли провести короткие отрезки, как планировалось, и пришлось прервать длинные отрезки. Следующая тренировка станет более или менее шинной сессией для «Пирелли». Так что надо каким-то образом понять, как компенсировать потери», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.
Гран-при Мехико-2024. 1-я практика. Расселл – 1-й, Сайнс – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Шварцман – 19-й
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