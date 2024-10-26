Кристиан Хорнер об «ужасном» сезоне Переса: «Чеко идеально сформулировал. Плохой год»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о Серхио Пересе, отослав к высказыванию гонщика в четверг об «ужасном» сезоне.
«Думаю, он идеально сформулировал. Плохой год для Чеко. Он начал его сильно, а потом испытывал проблемы – фактически с Имолы – и проявлял себя эпизодически. Мы видели проблески скорости. Вероятно, он мог выиграть в Азербайджане почти месяц назад.
Мы надеемся, что способны предоставить ему настройки и уверенность в машине, и это позволит выдавать те выступления, на которые, как мы знаем, он вполне способен.
Слушайте, Чеко – наш пилот. У него контракт на сезон-2025. Он конкурентоспособен. Он голоден. Он недоволен текущим положением. Поэтому команда делает все возможное, чтобы его поддержать.
Разумеется, впереди важный уик-энд для него, огромная поддержка. Пожалуй, в этот уик-энд он рекламирует все от Uber Eats до туалетной бумаги – впечатляет, в скольких рекламах ему удается поучаствовать», – заявил Хорнер перед Гран-при Мехико.
Серхио Перес: «Ужасный сезон. Сильный результат в Мексике может перевернуть ситуацию»
Экскурсия по фону для «Ф-1» в Мехико: как там смотрят гонку и развлекают
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий