Кристиан Хорнер об «ужасном» сезоне Переса: «Чеко идеально сформулировал. Плохой год»

Хорнер полностью согласен с Пересом, заявившем о провальных выступлениях.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер ответил на вопрос о Серхио Пересе , отослав к высказыванию гонщика в четверг об «ужасном» сезоне.

«Думаю, он идеально сформулировал. Плохой год для Чеко. Он начал его сильно, а потом испытывал проблемы – фактически с Имолы – и проявлял себя эпизодически. Мы видели проблески скорости. Вероятно, он мог выиграть в Азербайджане почти месяц назад.

Мы надеемся, что способны предоставить ему настройки и уверенность в машине, и это позволит выдавать те выступления, на которые, как мы знаем, он вполне способен.

Слушайте, Чеко – наш пилот. У него контракт на сезон-2025. Он конкурентоспособен. Он голоден. Он недоволен текущим положением. Поэтому команда делает все возможное, чтобы его поддержать.

Разумеется, впереди важный уик-энд для него, огромная поддержка. Пожалуй, в этот уик-энд он рекламирует все от Uber Eats до туалетной бумаги – впечатляет, в скольких рекламах ему удается поучаствовать», – заявил Хорнер перед Гран-при Мехико.

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