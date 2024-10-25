Шарль Леклер: «Ферстаппен всегда действовал на грани дозволенного. Но в Остине была пара моментов, которые стоит обсудить»

Леклер хочет ясности в вопросе допустимой борьбы на трассе.

Пилот «Феррари » высказался о проблеме с судейством, возникшей в «Ф-1» в очередной раз. Последним поводом стал инцидент с участием Ландо Норриса и Макса Ферстаппена на Гран-при США .

«Можно сказать, что Макс всегда действовал на грани дозволенного, допустимого регламентом. И это то, что делает борьбу с Максом столь интересной. Когда ты борешься с ним то понимаешь, что он никогда не оставит тебе свободного места, что он всегда будет действовать на грани дозволенного. И именно это делает сражения против него столь напряженными и интересными.

При этом нужно отметить, что в Остине было несколько моментов, которые нам, вероятно, стоит обсудить с ФИА, потому что мне кажется, что порой судьи выписывают слишком суровые штрафы.

Мы должны быть уверены, что находимся на одной волне – нам с ФИА нужно четко проговорить моменты того, что гонщики могут делать, а что нет. И в данном случае я даже в большей степени говорю про обгон Оскара Пиастри в субботу – за который, на мой взгляд, не нужно было штрафовать.

Что касается Макса, то он, опять же, всегда старается действовать на пределе, ходит по грани соблюдения правил. И иногда эту грань переступает. С другой стороны, именно такие сражения делают «Формулу-1» по-настоящему интересной», – рассказал Леклер.

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